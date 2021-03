Revlimid est utilisé pour traiter le myélome multiple chez l’adulte. Le médicament est disponible sous forme de capsules administrées par voie orale. Les brevets sur Revlimid expirent le 27 avril 2027.

Cadila (CDH) et Celgene (innovateur) ont conclu un accord pour régler le litige concernant g-Revlimid aux États-Unis. En supposant que les conditions du règlement par l’innovateur sont similaires à celles des autres sociétés génériques (ventes en volume limité sur les exercices 23–26E et quantités illimitées après janvier 26), il pourrait y avoir un ajout potentiel de VAN de 25 Rs par action à partir de cette opportunité. Nous attendons plus de clarté sur l’accord. Nous restons positifs sur CDH en raison de son pipeline ANDA (comprenant des injectables), de son portefeuille NCE et de sa surperformance en DF. L’opportunité du vaccin peut être un déclencheur potentiel à moyen terme. Nous évaluons CDH à 22x (en ligne avec sa moyenne sur trois ans) 12M de bénéfices à terme pour arriver à TP de Rs 550. Maintenir «acheter».

CDH et Celgene (filiale à 100% de BMS) ont conclu un accord relatif aux brevets pour Revlimid. Les deux parties déposeraient des jugements par consentement auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district du New Jersey interdisant à CDH de commercialiser g-Revlimid avant l’expiration du brevet en litige, sauf dans les cas prévus dans le règlement.

L’innovateur avait réglé des cas avec NTCPH, Alvogen, DRRD et CIPLA sur Revlimid auparavant. Conformément au règlement avec NTCPH, il est autorisé à vendre la part de volume de Revlimid vendue aux États-Unis au cours de la première année d’entrée. La part de volume autorisée augmenterait progressivement chaque année jusqu’au 25 mars – à partir du moment où elle a l’autorisation de vendre jusqu’à un tiers de la part de volume totale de Revlimid vendu aux États-Unis.

Alvogen, DRRD et Cipla ont également conclu un accord avec l’innovateur sur g-Revlimid, en vertu duquel ils seraient autorisés à vendre des volumes limités de g-Revlimid à une date confidentielle après le 22 mars. Ils sont autorisés à vendre sans limitation de volume à partir de janvier 26. Nous pensons que le règlement avec CDH va également dans le même sens.

SUNP, LPC, ARBP, Mylan, Apotex et Hetero Drugs sont d’autres sociétés actuellement en conflit avec l’innovateur sur Revlimid. Revlimid est utilisé pour traiter le myélome multiple chez l’adulte. Le médicament est disponible sous forme de capsules administrées par voie orale. Les brevets sur Revlimid expirent le 27 avril 2027. Les ventes CY20 de Revlimid aux États-Unis ont augmenté de 12% en glissement annuel à 8,2 milliards de dollars.

Nous nous attendons à un TCAC des bénéfices de 19% sur les exercices 20–23 grâce à a) un TCAC des ventes de 5% aux États-Unis par rapport aux ventes américaines presque stables sur les exercices 18–20), b) un TCAC des ventes de 11% en DF v / s une croissance modeste sur les exercices 2018-2020, et c) un TCAC des ventes de 20% dans les ME – soutenu par une expansion de la marge de 230 pb et une réduction du levier financier. Nous évaluons CDH à 22x (en ligne avec sa moyenne sur trois ans) 12M de bénéfices à terme pour arriver à TP de Rs 550. Maintenir «acheter».

