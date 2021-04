Motilal Oswal maintient la note “ Acheter ” sur ICICI Securities avec un TP de Rs 650

Les revenus de distribution ont augmenté de 22% en glissement annuel à 1,41 milliard de roupies (QoQ non strictement comparable en raison de la saisonnalité).

Le 4QFY21 a été un autre trimestre robuste dans une année globalement solide pour ISEC. PAT a plus que doublé en glissement annuel à 3,3 milliards d’INR (45% de battement), grâce à une croissance de 54% du chiffre d’affaires, associée à un ratio C / I nettement inférieur. Au cours de l’exercice 21, ISEC a enregistré une croissance de 50% / 97% des revenus / PAT. Nous augmentons notre estimation du BPA pour les exercices FY22E / FY23E d’environ 10% pour prendre en compte des revenus de courtage solides. Continuez à acheter avec un TP de Rs 650 / action (18x FY23E EPS).

ISEC a ajouté 350k nouveaux clients contre 139k QoQ. Sur ce total, 220 000 clients ont été ajoutés via le canal numérique lancé l’année dernière. Environ 55% de ces comptes sont ouverts par des canaux non ICICIBC. Le taux d’activation a bondi à 84% par rapport aux niveaux du milieu des années 60 au cours des deux derniers trimestres. En conséquence, le nombre de clients actifs NSE est passé de 1,3 million QoQ à 1,6 million. Cependant, sa part de marché au comptant a chuté de ~ 100 pb à 9,5% QoQ. Dans le segment F&O, la part de marché d’ISEC avait chuté à 3,5% en décembre 20 après la mise en œuvre de la nouvelle réglementation. La société a largement maintenu sa part de marché (~ 3%) au 4QFY21. Les revenus du courtage de détail se sont améliorés de 7% du TQ à 3,5 milliards d’INR malgré la modération de la part de marché.

Les revenus de distribution ont augmenté de 22% en glissement annuel à 1,41 milliard de roupies (QoQ non strictement comparable en raison de la saisonnalité). Cela était largement motivé par tous les segments. Dans la distribution MF, le nombre de SIP a augmenté de 12% en glissement annuel à 0,74 m, tandis que la part de marché d’ISEC s’est améliorée de 75 pb en glissement annuel à 4,05%. Le MF AUM global était en hausse de 20% en glissement annuel à Rs 413b. Le segment des actions institutionnelles a généré une croissance des revenus de 30% en glissement annuel à 480 millions de roupies. Compte tenu du marché des capitaux porteur, les revenus de la banque d’investissement ont plus que doublé QoQ à Rs 533m.

Le ratio C / I a diminué de 200 pb QoQ et 17pp YoY à 40%. La direction a guidé à court terme le rapport C / I au-dessus de ces niveaux. Le portefeuille de prêts a augmenté de 37% QoQ à Rs 25,7b.

Les changements apportés aux produits et à la stratégie d’approvisionnement d’ISEC ont donné des résultats au cours de l’année écoulée. Le plan «NEO» a aidé à contrer la concurrence des courtiers à escompte ainsi que de certains courtiers traditionnels qui offrent des plans de réduction. Nous voyons maintenant le modèle de sourcing numérique gagner en popularité en termes d’acquisition de clients. Après quelques années agitées, l’activité Distribution s’est stabilisée. L’impact de la réglementation sur les marges, combiné aux tendances générales des volumes de l’industrie, serait un élément clé à surveiller au cours de l’EF22E. Nous augmentons notre estimation du BPA FY22E / FY23E d’environ 10%.

Continuez à acheter avec un TP de 650 INR par action (18x BPA FY23E).

