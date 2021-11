Motion d’annulation du procès de Rittenhouse, encore une fois avec la technologie Apple sous surveillance

Avant même que le jury n’atteigne un verdict, une requête en annulation du procès Rittenhouse a été déposée par les avocats de l’accusé, Apple Tech étant à nouveau au cœur d’un différend concernant les preuves vidéo. Il fait suite à un argument antérieur concernant la fonction de pincement pour zoomer sur iPad.

Le dernier problème est largement rapporté comme étant lié à AirDrop, mais en fait, l’application Mail d’Apple est la source du problème…

En cause, certaines séquences vidéo de drones de la fusillade. L’accusation et la défense n’avaient initialement que les versions de faible qualité de la vidéo, comme cela a été montré sur Fox News. L’opérateur du drone a ensuite fourni des images de haute qualité à l’accusation, qui a tenté de les transmettre à la défense.

Ce qui est largement rapporté, c’est que le dossier a été transmis des procureurs aux avocats de la défense via AirDrop, et que cela a entraîné le transfert d’un dossier de qualité inférieure. Cependant, ce n’est pas exact.

The Verge rapporte que l’opérateur du drone a rencontré un détective et a transféré les séquences vidéo de haute qualité via AirDrop. Le détective, et donc l’accusation, disposaient de la vidéo en pleine qualité.

Par la suite, l’accusation a envoyé cette séquence vidéo par courrier électronique à la défense. Cependant, cela a été envoyé via l’application Apple Mail, qui par défaut réduit la qualité de la vidéo afin de la compresser à une taille plus petite pour l’envoi.

L’accusation a déclaré qu’elle ne savait pas que cette compression se produirait, la défense affirmant qu’il s’agit d’un motif d’annulation du procès. Cependant, la défense a brouillé les pistes en faisant référence au transfert AirDrop original, qui n’a aucune pertinence.

Le procureur de district adjoint James Kraus a déclaré au tribunal que « passer d’un iPhone à un Android, semble-t-il, a en quelque sorte compressé le fichier […] nous ne savions pas que cela se produirait. Nous avons donné ce que nous pensions être le dossier complet à Mme Wisco […] il est entré sans objection et a été une exposition pendant quatre jours, affichée pour le jury en plein écran. L’accusation a déclaré qu’elle ne savait pas que la version qu’elle avait reçue était de qualité inférieure jusqu’à il y a quelques jours à peine, lorsque Wisco a affiché le fichier qu’elle avait reçu sur un ordinateur portable de la défense au tribunal. L’application Mail de l’iPhone compresse automatiquement les fichiers vidéo envoyés en pièce jointe, et l’avocat de la défense décrit l’obtention d’un fichier .mov renommé dans un format qui ressemble exactement à une vidéo compressée de l’application Apple Mail d’un utilisateur d’iPhone. La défense a finalement pu récupérer le fichier vidéo en pleine résolution après avoir envoyé un avocat pour le récupérer sur une clé USB. L’avocate de la défense du Wisconsin, Jessa Nicholson Goetz, a déclaré à The Verge qu’« il n’est pas normal qu’une vidéo ou d’autres preuves électroniques soient transmises à l’avocat de la défense au milieu d’un procès. C’est très atypique. » Selon Goetz, la loi du Wisconsin stipule que « toute preuve que l’État a l’intention d’utiliser lors du procès doit être divulguée » dans un délai raisonnable avant le procès « » et qu' »un AirDrop à mi-essai ne répond en aucun cas aux exigences ».

La plainte devrait, bien sûr, être que le ministère public a envoyé un dossier de moins bonne qualité par e-mail ; mention d’AirDrop est un hareng rouge complet.

