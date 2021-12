Motion déposée pour consolider plus de 275 poursuites contre Astroworld

Crédit photo : Vlad Busuioc

Une requête a été déposée pour consolider plus de 275 poursuites d’Astroworld avant le procès.

Les poursuites représentent plus de 1 250 plaignants de personnes qui ont assisté au concert – ou des familles de victimes. Dix personnes sont mortes dans la tragédie d’Astroworld, causée par une vague de foule et une réponse inadéquate à ce danger. Une enquête criminelle sur la tragédie est actuellement en cours, pour savoir ce qui s’est passé à Astroworld et qui est responsable.

Les litiges civils ont commencé à s’accumuler quelques jours après la tragédie. La plupart des poursuites ont été déposées devant les tribunaux du comté de Harris, où se trouve Houston. Les poursuites visent Travis Scott, Live Nation et son organisateur d’événements filiale ScoreMore.

Les autres défendeurs énumérés dans les poursuites comprennent NRG Park et ASM, le lieu de l’événement et les opérateurs. Apple Music et Drake sont également nommés dans un autre procès, pour avoir diffusé en direct le concert et Drake pour avoir rejoint Scott sur scène pendant que la tragédie se déroulait.

La consolidation des poursuites d’Astroworld facilitera la gestion de l’administration associée à ces affaires. La requête demandant la consolidation a été appuyée par tous les principaux défendeurs et avocats qui représentent plus de 2 500 plaignants.

« Movants est au courant de 275 poursuites avec plus de 1 250 plaignants qui ont été déposées dans chacun des 24 tribunaux de district différents du comté de Harris », indique le dossier juridique demandant la consolidation. « Presque toutes les pétitions allèguent des blessures et/ou des décès à la suite d’un incident lors d’une représentation en direct du musicien Travis Scott au festival Astroworld. »

« Les poursuites impliquent des questions de procédure et des problèmes juridiques communs. Après avoir été informés et convaincus, y compris des conversations avec l’avocat des plaignants, les requérants s’attendent à ce que le dépôt de nouvelles poursuites se poursuive. Le transfert de toutes ces actions en justice à un juge de la mise en état unique pour une procédure préalable au procès consolidée et coordonnée éliminera les découvertes faisant double emploi, préservera les ressources de la justice, évitera les décisions juridiques et les calendriers contradictoires, et favorisera par ailleurs la conduite juste et efficace de toutes les actions. »

Les poursuites continuent de s’accumuler alors même que cette requête en consolidation a été déposée la semaine dernière. La connexion des poursuites d’Astroworld facilite la conclusion d’un règlement judiciaire.