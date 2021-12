Motionless In White, Black Veil Brides et Ice Nine Kills annoncent la tournée « Trinity Of Terror »

En guise de cadeau de fin d’année pour les fans de tout ce qui est sombre et lourd, trois des plus grands noms du hard rock moderne ont annoncé qu’ils uniraient leurs forces pour une triple tournée nord-américaine au printemps prochain. La tournée « Trinity Of Terror » mettra en vedette le triumvirat impie de IMMOBILE EN BLANC, BLACK VEIL BRIDES et ICE NEUF TUE et ce sera la première fois que les fans pourront voir les trois groupes sur la même scène chaque soir.

La sortie d’un océan à l’autre, qui verra les trois groupes alterner les sets de clôture chaque soir, devrait débuter le 17 mars à Mesa, en Arizona, et s’arrêter à Los Angeles, Chicago, Salt Lake City, Philadelphie, et plus encore. avant de terminer avec une représentation au Chartway Arena de Norfolk le 27 avril. Les fans auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 7 décembre à 10 h HE, tous les billets restants étant mis en vente au public le vendredi 10 décembre à 10h00 heure locale.

Pour les billets et plus d’informations, visitez www.trinityofterrortour.com.

« Trinité de la Terreur » des dates de tournée:

17 mars – Mesa, AZ – Amphithéâtre de Mesa



18 mars – Los Angeles, Californie – Hollywood Palladium



19 mars – San Jose, Californie – San Joes Civic



21 mars – Spokane, WA – Knitting Factory



22 mars – Calgary, AB – Grey Eagle Casino



23 mars – Edmonton, AB – Centre des congrès d’Edmonton



25 mars – Boise, ID – Revolution Concert House



26 mars – Salt Lake City, UT – Le grand air salé



27 mars – Grand Junction, CO – Centre des congrès de Grand Junction



29 mars – Wichita, KS – Salle de bal Cotillion



30 mars – Oklahoma City, OK – Le critère



01 avr. – Des Moines, IA – Salle de bal Val Air



02 avril – Chicago, IL – Salle de bal Byline Bank Aragon



03 avril – Oshkosh, WI – Oshkosh Arena



04 avril – Fargo, ND – Butler Arena au parc des expositions RRV



06 avril – Grand Rapids, MI – 20 Monroe



07 avril – Pittsburgh, PA – Centre d’événements UPMC



08 avril – Indianapolis, IN – Le Pavillon de la Pan Am



09 avril – Pikeville, KY – Appalachian Wireless Arena



11 avril – Buffalo, NY – Buffalo Riverworks



13 avril – Wallingford, CT – Le Dôme



14 avril – Portland, ME – Cross Insurance Arena



15 avril – Huntington, NY – Paramount Theatre



16 avril – Philadelphie, PA – The Fillmore



19 avril – Birmingham, AL – Avondale Brewing Company



21 avril – St. Augustine, FL – Amphithéâtre Saint Augustine*



22 avril – Tampa, Floride – Amalie Arena*



23 avril – Orlando, Floride – Parc des expositions Central Florida*



24 avril – Myrtle Beach, Caroline du Sud – House of Blues



26 avril – Charlotte, Caroline du Nord – Fillmore



27 avril – Norfolk, Virginie – Chartway Arena

* Émission de radio

BLACK VEIL BRIDES‘ dernier album, « Le fantôme de demain », est sorti en octobre via Archives sumériennes. Le troisième concept LP de BLACK VEIL BRIDES et la sortie la plus ambitieuse du groupe à ce jour comprend une douzaine de morceaux, dont le tout premier single du groupe dans le Top 10 Active Rock aux États-Unis. « Croix écarlate ».

L’illustration de couverture pour « Le fantôme de demain » a été créé par Eliran Kantor, connu pour son travail avec TESTAMENT, LA HAINE RACE, HAVOK et Andy Black, pour n’en citer que quelques-uns. « Le fantôme de demain » a été produit par Erik Ron (GODSMACK, DANSE GAVIN DANSE, BUISSON) et coproduit par le guitariste Jake Pitts.

En septembre dernier, IMMOBILE EN BLANC leader Chris « Immobile » Cerulli a déclaré à la radio Topeka V100 qu’il se préparait à enregistrer les voix pour le suivi du groupe en 2019 « Déguisement » album. Il a dit : » J’étais en Californie pour travailler avec notre producteur A dessiné [Fulk] pendant une bonne partie de l’été. »

Quant à une date de sortie possible pour le nouveau IMMOBILE EN BLANC LP, Chris a déclaré : « Dans mon scénario idéal, j’aimerais, par exemple, février [or] Mars. Mais une fois qu’il arrive entre les mains du label, ça change. Mais je pousserai pour février ou mars, c’est sûr. »

ICE NEUF TUEle dernier album de , « The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood », est sorti le 15 octobre via Records intrépides.

Une suite aux proportions de franchise de l’album n°1 du Billboard Hard Rock « Le cri d’argent », « The Silver Scream 2: Bienvenue à Horrorwood » double à la poursuite de la muse cinématographique du groupe hymne.

Décadent, sournois et farouchement fou, avec un esprit sardonique à revendre, ICE NEUF TUE célébrer les bords les plus sombres de la culture pop, extraire la valeur d’une bibliothèque cinéphile de schlock de films b et d’horreur emblématique sur « Bienvenue à Horrorwood: The Silver Scream 2 » et sa préquelle, « Le cri d’argent ».