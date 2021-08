Motionless In White sort une nouvelle chanson “Timebomb”

IMMOBILE EN BLANC a sorti une nouvelle chanson intitulée “Bombe à retardement”. Un clip vidéo d’accompagnement, qui a été réalisé par Logan Castor, peut être vu ci-dessous.

IMMOBILE EN BLANC leader Chris “Immobile” Cerulli a déclaré à propos de la piste: “Nous sommes vraiment ravis de sortir un nouveau morceau de musique pour combler le fossé entre tous les temps d’arrêt COVID et notre prochain album à venir en 2022. ‘Bombe à retardement’ se sentait comme un excellent morceau autonome pour toucher le côté le plus lourd du groupe et pour donner aux fans quelque chose à headbanger lors de notre retour en tournée en septembre. C’est si bon de se remettre au travail, et ‘Bombe à retardement’ se sent comme un moyen parfait de célébrer la « prochaine normalité ».

Début septembre, IMMOBILE EN BLANC lancera une tournée aux États-Unis avec le soutien de PLANÈTE SILENCIEUSE et SOUHAIT MORT.

Le mois dernier, IMMOBILE EN BLANC a partagé le clip officiel de son single “Pensées & Prières”. La chanson reste une vedette du plus récent album complet du groupe, “Déguisement”. Le visuel a été réalisé par IMMOBILE EN BLANC guitariste Ricky Olson, marquant sa première fois dans le fauteuil du réalisateur.

En juin, IMMOBILE EN BLANC livré une performance mondiale en direct, “Deadstream #2 Pennhurst Asile”. Ils ont servi un ensemble de favoris des fans en dehors de l’un des lieux hantés les plus notoires du pays.

IMMOBILE EN BLANCest le premier “Des morts” s’est produit juste avant Halloween 2020, pour célébrer le dixième anniversaire du premier album acclamé du groupe, “Créatures”. Un mois plus tôt, le groupe avait surpris les fans avec une reprise de LES TUEURS‘ “Quelqu’un m’a dit”, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. La couverture fait suite à l’arrivée de IMMOBILE EN BLANC‘s « Une autre vie / Éternellement vôtre : Collection de films » EP, qui a été produit par Justin Deblieck et mélangé par Steve Sopchak. Pour l’EP, le groupe acclamé de Scranton, en Pennsylvanie, a reconstruit, repensé et revigoré deux singles préférés des fans : “Une autre vie” et “Éternellement vôtre”. De plus, ils ont inclus de toutes nouvelles pistes instrumentales cinématographiques pour les deux. Pour cette interprétation digne d’un grand écran de “Une autre vie”, ils ont recruté un artiste pop sombre estonien Kerli pour contribuer une voix chargée d’émotion.

En octobre dernier, IMMOBILE EN BLANC a sorti un single indépendant, “Créatures X : Jusqu’à la tombe”.

Crédit photo: Salle Bryce



