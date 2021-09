Motivator décroche un mandat médiatique pour Spexmojo

in

L’agence sera responsable des fonctions médias traditionnels et numériques de la marque

Motivator India a remporté un mandat médiatique pour le marché de lunettes en ligne Spexmojo. Dans le cadre de son mandat, Motivator sera responsable des tâches liées aux médias traditionnels et numériques de la marque, notamment la stratégie et la planification médias, les investissements médias, l’activation des médias et le contenu. Le compte sera géré depuis son bureau de Bangalore.

« Chez Motivator, nous perfectionnons continuellement notre expertise pour répondre aux besoins des marques émergentes. Il y a un alignement mutuel d’ambitions alors que SpexMojo s’efforce de devenir la plus grande plate-forme de découverte de lunettes en Inde. Nous sommes impatients d’aider à alimenter leur parcours de croissance », a déclaré Mausumi Kar, directeur général de Motivator.

Spexmojo, est une joint-venture entre GKB Hitech et Shivkumar Janardhanan, ancien PDG d’Essilor India. Selon Shobit Gupta, directeur du promoteur, Spexmojo Technologies, l’idée que Spexmojo met en œuvre va révolutionner l’industrie optique à bien des égards, de l’approvisionnement en produits de qualité à la distribution du choix des consommateurs dans un parcours d’achat sans compromis. Travailler avec Motivator apportera de l’efficacité dans la communication de cette nouvelle idée, a noté Gupta.

« Nous parlons d’un modèle et d’une offre disruptifs qui vont révolutionner la catégorie des soins oculaires. Nous partageons la passion de l’équipe Spexmojo et sommes absolument ravis de travailler en étroite collaboration avec la marque dès le début », a déclaré Eeshita Ghosh, directeur général de Motivator.

Motivator, l’agence média Group M India, se concentre sur la croissance des marques émergentes. Il fournit une gamme de services tels que la planification et l’achat de médias, le numérique, le contenu, l’activation, la recherche, l’analyse, le commerce électronique et bien d’autres, selon les exigences du client. L’agence média basée à Delhi travaille avec des entreprises mondiales et indiennes, ainsi qu’avec de nouvelles startups technologiques.

