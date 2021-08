Motivator India remporte le mandat des médias intégrés pour Radico Khaitan

RKL se concentre actuellement sur le renforcement de son portefeuille de produits haut de gamme

Motivator India a obtenu le mandat de médias intégrés pour Radico Khaitan Limited (RKL), un fabricant d’alcools étrangers fabriqués en Inde (IMFL) en Inde. Le mandat comprend les fonctions médias traditionnels et numériques de la marque à travers la stratégie et la planification média, l’investissement média, l’activation média et le contenu. Le compte a été gagné après un argumentaire multi-agences et sera géré depuis le bureau Gurugram de Motivator.

RKL se concentre actuellement sur le renforcement de son portefeuille de produits haut de gamme grâce à de nouveaux lancements au cours des prochains trimestres, a déclaré Amar Sinha, directeur de l’exploitation de RKL. Selon Sinha, il est très important de comprendre les penchants des consommateurs envers la consommation de médias avec l’évolution du comportement des consommateurs et des habitudes de consommation d’alcool.

« Motivator a présenté avec confiance son approche média intégrée en mettant l’accent sur le consommateur avant tout. Nous attendons avec impatience un partenariat solide et durable avec Motivator. Nous espérons travailler avec eux sur des campagnes novatrices qui contribueront à renforcer notre capital de marque sur le marché », a ajouté Sinha.

Le segment dans lequel RKL opère fait face à une bonne part de restrictions en termes de publicité, a déclaré Mausumi Kar, directeur général de Motivator. Par conséquent, le développement d’une approche centrée sur le consommateur qui aide à identifier et à fournir des solutions médias innovantes serait essentiel pour relever ces défis, a noté Kar.

« Avec la dynamique de croissance de l’industrie alco-bev, les cas changeants et croissants d’expérimentation des consommateurs couplés à une premiumisation rapide du portefeuille, nous voyons un rôle suffisamment important de la communication pour faire en sorte que les marques de Radico se démarquent. Avec notre cadre exclusif de données, de contenu numérique et de contenu pour les marques émergentes, nous pensons que Radico Khaitan correspond parfaitement », a déclaré Aman Kochhar, associé directeur, Nord et Est, Motivator India.

