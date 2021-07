Motivator remporte un mandat médiatique pour RummyCulture

in

Le mandat comprend la gestion des fonctions médias traditionnels et numériques de la marque

Motivator, l’agence média à service complet de GroupM, a remporté le mandat média de RummyCulture. Le mandat comprend la gestion des fonctions médiatiques traditionnelles et numériques de la marque, notamment la stratégie et la planification médiatiques, l’investissement dans les médias, l’activation des médias et le contenu, a déclaré l’agence.

Motivator a remporté le mandat après un pitch multi-agences complet. Le compte sera géré depuis leur bureau Gurugram. «C’est un moment de fierté pour nous de nous associer à une entreprise d’une nouvelle ère engagée à fournir des jeux équitables et sécurisés à ses joueurs. L’industrie du jeu en ligne est un secteur émergent dans notre économie et a fait des pas de géant au cours des dernières années. Nous sommes impatients d’ajouter de la valeur à RummyCulture et de soutenir sa dynamique de croissance dans les mois à venir », a déclaré Mausumi Kar, directeur général de Motivator, à propos de l’association.

Selon Amit Kushwaha, responsable de la stratégie de marque chez GamesKraft Technologies, ce qui a fait basculer le mandat, c’est l’approche axée sur les données et la compréhension de la catégorie que Motivator a affichée pendant le pitch. Il a ajouté qu’« étant une entreprise axée sur le numérique et axée sur les données, nous avons toujours voulu un partenaire capable de comprendre diverses formes de données et de les exploiter pour les campagnes marketing. Motivator a démontré une grande capacité à les exploiter et à les attribuer aux performances de la campagne, ce qui a conduit à ce partenariat. Nous sommes impatients d’intégrer nos stratégies marketing à leur approche de campagne basée sur les données. »

« Avec l’essor de la croissance de l’industrie du jeu au cours des dernières années, nous voyons un chemin de croissance clair et rapide pour des marques comme RummyCulture. Chez Motivator, avec notre cadre de données, de contenu numérique et de contenu pour les marques émergentes, nous voyons un excellent ajustement avec RummyCulture. Nous sommes impatients de collaborer avec eux dans cette phase de croissance fulgurante », a déclaré Aman Kochhar, associé directeur – Nord et Est, Motivator India.

