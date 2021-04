Mötley Crüe a donné son premier concert il y a exactement 40 ans aujourd’hui

Groupe de rock légendaire MOTLEY CRUE a joué son premier concert il y a exactement 40 ans aujourd’hui – le 24 avril 1981.

CRÜE bassiste Nikki Sixx a commémoré l’occasion en partageant une première photo promotionnelle du groupe et comprenait la légende suivante: “Il y a 40 ans, @motleycrue a joué notre premier concert ensemble au club Starwood à Hollywood en Californie. Joyeux anniversaire @thevinceneil @ mr.mickmars @tommylee. une sacrée aventure. MERCI “.

C’était le 17 janvier 1981 lorsque Sixx d’abord coincé avec Tommy Lee et chanteur / guitariste Greg Leon. Léon gauche, et Mick Mars et Vince Neil ont été recrutés. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire…

Nikki récemment dit à propos de CRÜE40e anniversaire: “In ‘Relancer mon cœur’, les paroles disent: «Quand nous avons commencé ce groupe / Tout ce dont nous avions besoin, c’était un rire / Des années passées, je dirais que nous nous sommes mis un coup de pied dans le cul.

“Il a toujours été question de bonnes chansons et de concerts exagérés pour nous. Les fans étaient toujours à nos côtés. Je ne sais pas où toutes les années se sont passées. Ça s’est passé en un éclair. Ce que je peux ‘ Oubliez les quatre décennies de fans qui se sont comptés comme Crüeheads depuis le premier jour, nous soutenant de tous les jours, nous leur avons une dette et nous vous remercions du fond du cœur.

“Joyeux 40e anniversaire à nous tous.”

Neil, Sixx, Mars et Lee sont fermement ancrés dans le tissu de l’histoire du rock. MOTLEY CRUE a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde entier, réalisant sept albums platine et multi-platine aux États-Unis, 22 Top 40 des succès rock grand public, six Top 20 des singles pop et trois Grammy nominations.

Le groupe a eu 1,6 milliard de flux sur les fournisseurs numériques et compte plus de 8 millions de followers sur les réseaux sociaux. En 2006, le groupe a été intronisé dans le Hollywood Walk of Fame.

Un live époustouflant, MOTLEY CRUE a diffusé son spectacle incendiaire à travers le monde, vendant plus de 100 millions de billets dans le monde.

La biographie du groupe “The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”, publié pour la première fois en 2001, est devenu un New York Times best-seller et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. De plus, les membres du groupe ont écrit trois autres New York Times best-sellers.

2019 a vu “La saleté” publié en tant que biopic long métrage. Le film est devenu l’une des plus grandes sorties de cette année et a obtenu un score d’audience positif de 94% sur Tomates pourries.

Le groupe reste un énorme tirage au sort mondial. MOTLEY CRUE est sur le point de co-titrer une tournée de stades nord-américains presque épuisée avec DÉF LEPPARD, POISON et Joan Jett en juin, juillet, août et septembre 2021.

MOTLEY CRUEL’héritage et l’influence de la scène musicale mondiale sur la scène musicale mondiale ne peuvent être sous-estimés. 2021 est l’année pour célébrer les réalisations de ce groupe extraordinaire.