Mötley Crüe: la remasterisation numérique de l’album “ Girls, Girls, Girls ” arrive en juin

En novembre 1981, les légendes du rock’n’roll MOTLEY CRUE a fait irruption dans l’air du temps culturel avec la sortie de leur premier album “Trop vite pour l’amour”, préparant le terrain pour ce qui allait devenir l’une des carrières les plus emblématiques de l’histoire de la musique. Cette année, le groupe célèbre son 40e anniversaire avec une série spéciale de rééditions musicales et d’activations de fans, revisitant son catalogue mondialement acclamé. La première version sera une remasterisation numérique de MOTLEY CRUEalbum smash de 1987 «Filles, filles, filles». Le corpus révolutionnaire du travail présente des succès “Côté sauvage”, “Tu es tout ce dont j’ai besoin” et la chanson titre “Filles Filles Filles”, qui est devenu un succès mondial, malgré l’interdiction de la vidéo originale non censurée par MTV. Fidèle à l’idéologie du groupe selon ses propres règles, qui a permis à des millions de fans du monde entier de s’exprimer librement, la vidéo a été nommée “l’une des vidéos les plus NSFW (pas sûres pour le travail). de tous les temps “par Pierre roulante en 2011.

Les fans peuvent désormais précommander cette édition numérique remasterisée spéciale de “Filles, filles, filles” album avant sa sortie le vendredi 11 juin 2021. D’autres sorties seront annoncées prochainement.

C’était le 17 janvier 1981 lorsque le bassiste Nikki Sixx d’abord coincé avec le batteur Tommy Lee et chanteur / guitariste Greg Leon. Léon gauche, et Mick Mars et Vince Neil ont été recrutés. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire…

Nikki récemment dit à propos de CRÜE40e anniversaire: “In ‘Relancer mon cœur’, les paroles disent: «Quand nous avons commencé ce groupe / Tout ce dont nous avions besoin, c’était un rire / Des années passées, je dirais que nous nous sommes mis un coup de pied dans le cul.

“Il a toujours été question de chansons géniales et de concerts exagérés pour nous. Les fans étaient toujours à nos côtés. Je ne sais pas où toutes les années se sont passées. Ça s’est passé en un éclair. Ce que je peux ‘ Oubliez les quatre décennies de fans qui se sont comptés comme Crüeheads dès le premier jour, nous soutenant de tous les jours, nous leur sommes redevables et nous vous remercions du fond du cœur.

“Joyeux 40e anniversaire à nous tous.”

Neil, Sixx, Mars et Lee sont fermement ancrés dans le tissu de l’histoire du rock. MOTLEY CRUE a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde, réalisant sept albums platine et multi-platine aux États-Unis, 22 Top 40 des succès rock grand public, six Top 20 des singles pop et trois Grammy nominations.

Le groupe a eu 1,6 milliard de flux sur les fournisseurs numériques et compte plus de 8 millions de followers sur les réseaux sociaux. En 2006, le groupe a été intronisé dans le Hollywood Walk of Fame.

Un acte live époustouflant, MOTLEY CRUE a diffusé son spectacle incendiaire à travers le monde, vendant plus de 100 millions de billets dans le monde.

La biographie du groupe “The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band”, publié pour la première fois en 2001, est devenu un New York Times best-seller et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. De plus, les membres du groupe ont écrit trois autres New York Times best-sellers.

2019 a vu “La saleté” publié en tant que biopic long métrage. Le film est devenu l’une des plus grandes sorties de cette année et a obtenu un score d’audience positif de 94% sur Tomates pourries.

Le groupe reste un énorme tirage au sort mondial. MOTLEY CRUE est sur le point de co-titrer une tournée de stades nord-américains presque épuisée avec DÉF LEPPARD, POISON et Joan Jett.

MOTLEY CRUEL’héritage et l’influence de la scène musicale mondiale sur la scène musicale mondiale ne peuvent être sous-estimés. 2021 est l’année pour célébrer les réalisations de ce groupe extraordinaire.

