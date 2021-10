Motley Crue prend la décision de la tournée du stade après l’accident de scène du leader Vince Neil

Le bassiste de Motley Crue, Nikki Sixx, est convaincu que la tournée massive du groupe dans les stades ne sera plus reportée, malgré la pandémie de coronavirus en cours. La tournée, qui mettra également en vedette Def Leppard, Poison et Joan Jett & The Blackhearts, a déjà été reportée à deux reprises en raison de la pandémie. Il est maintenant prévu de commencer en juin 2022. La tournée pourrait être à nouveau menacée après que le leader de Motley Crue, Vince Neil, s’est cassé plusieurs côtes lorsqu’il est tombé de la scène lors d’un spectacle solo à Pidgeon Forge, Tennessee.

Dans une interview avec USA Today pour promouvoir ses mémoires The First 21: How I Became Nikki Sixx, Sixx, 62 ans, a déclaré qu’il était sûr que le groupe pourrait tourner cet été. « Est-ce que je crois que COVID sera toujours là l’année prochaine ? Oui. Mais nous devrons faire de notre mieux », a déclaré Sixx avant l’accident de Neil. « La plus grande question est, à quoi ressemble ’23 ? Pouvons-nous aller en Europe ou en Amérique du Sud ? En ce moment, nos yeux sont tournés vers la tournée qui commence en juin, les répétitions du groupe en mai et toute la scénographie commençant des mois avant cela. » Il a ajouté qu’il commencera à s’entraîner physiquement pour la tournée début décembre, car l’entraînement à 64 ans est « un peu différent de » à 22 ans.

Neil, 60 ans, se produisait au festival de musique Monsters on the Mountain dans le Tennessee le 15 octobre lorsqu’il est tombé à environ quatre pieds de la scène et sur un sol en béton. Il s’est cassé quelques côtes et a été hospitalisé. « La vérité, c’est que Vince est tombé et s’est cassé les côtes quand il est tombé », a expliqué Dana Strum, le bassiste du groupe de Neil, aux fans de vidéoconférence. « Il ne peut pas respirer et il va être soigné médicalement. Maintenant, ça craint pour nous, et lui, il était tellement excité d’être ici. Il vit dans le Tennessee, mais il était prêt à tenir le coup, dur le dur, avec les gens ici qui lui disent ‘ne le fais pas.' »

Le lendemain de l’accident, l’équipe de Motley Crue a publié une photo de Neil, assurant aux fans que la blessure n’arrêterait pas la visite du stade. « Vince est de retour à la maison et se repose après s’être cassé quelques côtes vendredi soir. Notre amour et nos meilleurs vœux pour un prompt rétablissement et prêt à basculer en 22 », indique le communiqué.

« The Stadium Tour » avec Motley Crue et Def Leppard devait commencer à l’été 2020, mais il a d’abord été reporté à 2021, puis à 2022. La tournée devrait maintenant commencer le 16 juin 2022 à Truist Park à Atlanta. La tournée devrait se terminer le 7 septembre 2022 à Oracle Park à San Francisco. Il s’agit de la première tournée de Motley Crue depuis le « Final Tour » en 2014 et 2015. En 2019, ils ont annoncé leur tournée des stades en partageant une vidéo dans laquelle ils ont fait exploser leur contrat pour mettre fin à la tournée. Tous les membres de Motley Crue devraient rejoindre la tournée, y compris Neil, Sixx, le batteur Tommy Lee et le guitariste Mick Mars.