Mötley Crüe : remasterisation numérique de ‘Dr. Feelgood’ sera disponible en septembre

Aujourd’hui marque le 30e anniversaire du dernier single sorti de MOTLEY CRUEl’album légendaire de “Dr. Feelgood”. Pour célébrer – à la fois cet anniversaire et la reconnaissance du groupe tout au long de l’année pour leur 40e anniversaire dans la musique – ils annoncent le remasterisation numérique de cet album décadent et sans vergogne amusant, qui sortira dans le monde entier le 3 septembre. Disponible dès maintenant en pré-commande numérique. plates-formes, l’expérience sonore rafraîchie présente des succès tels que “Dr. Feelgood”, “Relancer mon cœur”, “Sans vous”, “Même vieille situation (SOS)” et “Ne t’en va pas fou (va t’en juste)” .

À ce jour, “Dr. Feelgood” est l’album le plus vendu du groupe, avec des ventes de plus de six millions d’exemplaires dans le monde, hautement considéré par les critiques musicaux et les fans comme l’un des meilleurs travaux du groupe. Le groupe a initialement sorti son cinquième album studio, “Dr. Feelgood”, en septembre 1989 et a atteint la première place du classement Billboard 200, avec sept autres positions dans le Top 10 mondial. Cette réédition rejoindra les remasters numériques déjà publiés de “Filles, Filles, Filles” et “Théâtre de la douleur”.

Revivez l’histoire de cet album révolutionnaire via la vidéo emblématique de la chanson titre ci-dessous. Cette chanson a été le premier hit du groupe dans le Top 10, grimpant jusqu’au n ° 6 et se classant pendant 16 semaines, la plus longue de toutes. MOTLEY CRUE single à ce jour, et le premier single à atteindre le statut d’or.

“Dr. Feelgood” liste des pistes :

01. TNT (Terror ‘N Tinseltown)



02. Dr Feelgood



03. Tranche de votre tarte



04. Shake de serpent à sonnettes



05. Relancer mon cœur



06. Sans vous



07. Même situation (SOS)



08. Collant Sucré



09. elle descend



dix. Ne t’en va pas fou (va t’en juste)



11. Temps pour le changement

Les hits de l’album sont inclus sur le récemment lancé Mötley Crüe 101 Spotify playlist, qui offre aux fans nouveaux et existants une compilation complète de l’héritage musical emblématique du groupe, les emmenant dans un voyage sonore festif pour cet anniversaire spécial.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

Quand ça arrive, “La visite du stade” marquera le CRÜEpremières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tournée avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes prennent la route ensemble pour une tournée prolongée.



