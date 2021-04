Mötley Crüe: un coffret de cassettes pour le 40e anniversaire sera publié dans le cadre des gouttes du «  Record Store Day  »

Un coffret de cassettes du 40e anniversaire contenant des cassettes de MOTLEY CRUELes cinq premiers albums de cette année font partie des Record Store Day Drops de cette année, qui auront lieu le 12 juin et le 17 juillet dans les disquaires indépendants du pays.

À venir le 12 juin, le CRÜE L’ensemble comprend les principaux titres du catalogue du groupe (« Trop vite pour l’amour », « Crier au diable », « Théâtre de la douleur », «Filles, filles, filles» et «Dr Feelgood») avec des illustrations. Ce produit est une série exclusive et limitée pour RSD Drops.

Les choses s’améliorent, mais dans cette situation mondiale sans précédent, où la production et l’expédition sont toujours dans un état de lutte, l’objectif de RSD Drops est d’apporter des revenus aux magasins – ainsi qu’aux artistes, aux labels, à la distribution et à tous les autres. entreprise dans les coulisses pour faire fonctionner les disquaires, d’une manière financièrement et socialement responsable. La répartition des titres sur deux dates en deux mois permet une certaine flexibilité pour les usines de pressage de vinyle et les sociétés de distribution en difficulté, ainsi que le temps de donner aux magasins le temps de préparer les budgets et de passer les commandes qui mettent la musique entre les mains des clients en toute sécurité. jour de sortie normal.

À quoi les fans de musique peuvent-ils s’attendre cette année? Il y a environ 450 versions de RSD réparties sur les deux mois. C’est environ 50 de plus que ce qu’ils font habituellement pour le Record Store Day lui-même. Il y en aura un peu plus sur le RSD Drop du 12 juin mais le RSD Drop du 17 juillet aura quelques gros frappeurs, et quelques surprises qui n’ont pas encore été annoncées.

Pour une liste complète des détaillants participant au Record Store Day, visitez RecordStoreDay.com.

Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars et Tommy Lee sont fermement ancrés dans le tissu de l’histoire du rock. MOTLEY CRUE a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde entier, réalisant sept albums platine et multi-platine aux États-Unis, 22 Top 40 des succès rock grand public, six Top 20 des singles pop et trois Grammy nominations.

Le groupe a eu 1,6 milliard de flux sur les fournisseurs numériques et compte plus de 8 millions de followers sur les réseaux sociaux. En 2006, le groupe a été intronisé dans le Hollywood Walk of Fame.

Un live époustouflant, MOTLEY CRUE a diffusé son spectacle incendiaire à travers le monde, vendant plus de 100 millions de billets dans le monde.

La biographie du groupe « The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band », publié pour la première fois en 2001, est devenu un New York Times best-seller et s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. De plus, les membres du groupe ont écrit trois autres New York Times best-sellers.

2019 a vu « La saleté » publié en tant que biopic long métrage. Le film est devenu l’une des plus grandes sorties de cette année et a obtenu un score d’audience positif de 94% sur Tomates pourries.

Le groupe reste un énorme tirage au sort mondial. MOTLEY CRUE est sur le point de co-titrer une tournée de stades nord-américains presque épuisée avec DÉF LEPPARD, POISON et Joan Jett en juin, juillet, août et septembre 2021.

MOTLEY CRUEL’héritage et l’influence de la scène musicale mondiale sur la scène musicale mondiale ne peuvent être sous-estimés. 2021 est l’année pour célébrer les réalisations de ce groupe extraordinaire.

