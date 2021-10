Mötley Crüe va sortir le roman graphique « The Dirt: Declassified »

MOTLEY CRUE peut être responsable d’avoir ouvert la voie au hard rock et au chaos au cours des 40 dernières années, avec sept albums platine et multi-platine ainsi que des ventes mondiales d’albums dépassant les 100 millions. Mais ce printemps, Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee et Mick Mars viennent du froid pour révéler leur plus grande réussite : protéger le monde à tout prix en tant qu’agents gouvernementaux secrets.

S’unir avec Bandes dessinées Z2, le premier éditeur de romans graphiques basés sur la musique, « The Dirt de Mötley Crüe : déclassifié » déterre les exploits classifiés de ces pionniers du rock alors qu’ils naviguaient sur un réseau international de taupes, de dormeurs, de fantômes et de plantes. Immeuble de la New York Times livre à succès et suivants Netflix film « La saleté », Léa Moore (« Hôtel Morrison ») documente le voyage sinueux du quatuor avec l’art d’intérieur de John K. Snyder III (« Escouade suicide », « Grendelle ») et JM Béroy (« Homme mort », « Star Trek »). Armitano (« Batman éternel ») se joint à l’art du dossier aux côtés de l’artiste de couverture Dan Panosian (« Canari », « Fentes »).

« Jouer dans des arènes débordant de dizaines de milliers de fans n’était qu’une façade pour notre véritable mission », MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx explique. « La réalité est que nous étions en train d’infiltrer [redacted] dans un sprint à travers le monde pour [redacted]. Mais cela n’inclut même pas la catastrophe à [redacted] ou cambriolage quasi fatal dans [redacted]. Nous avons beaucoup à dire et il est temps que les gens le sachent. »

« MOTLEY CRUE reste le seul groupe dont le spectacle en direct dans les années 80 se sentait vraiment dangereux. Maintenant que je connais la vérité sur le groupe, je comprends pourquoi », Z2 rédacteur en chef Rantz Hoseley dit. « Nous sommes fiers d’avoir gagné la confiance de ces fils sous tension pour révéler les secrets qu’ils ont été obligés de dissimuler pendant des décennies… nous vous garantissons que vous n’êtes pas prêt pour la folie et le chaos de ce roman graphique. »

« The Dirt de Mötley Crüe : déclassifié » fera ses débuts exclusivement sur Z2en avril 2022, disponible dans les packs suivants :

– Couverture souple en édition standard : 24,99 $



– Édition standard à couverture rigide : 39,99 $



– Relié exclusif au détail : 39,99 $



– Couverture rigide surdimensionnée en édition de luxe : 99,99 $



– Couverture rigide surdimensionnée édition Platine : 299,99 $ (limité à 999 unités seulement)

L’édition Deluxe surdimensionnée à couverture rigide contient :

* Roman graphique surdimensionné à couverture rigide en édition de luxe emballé dans du papier de boucherie



* Coffret Opération CRÜ.E Lockbox



* MÖTLEY CRÜE UV Spy Pen (vous permettant de révéler des messages UV secrets dans le livre)



* Quatre tirages d’art de dossier exclusifs MÖTLEY CRÜE

La couverture rigide surdimensionnée Platinum Edition contient :

* Roman graphique surdimensionné à couverture rigide en édition de luxe emballé dans du papier de boucherie



* Coffret Opération CRÜ.E Lockbox



* Quatre badges d’habilitation de sécurité MÖTLEY CRÜE



* Quatre tirages d’art de dossier exclusifs Mötley Crüe



* Un stylo espion UV MÖTLEY CRÜE (vous permettant de révéler des messages UV secrets dans le livre)



* Un dossier secret MÖTLEY CRÜE (Une enveloppe de sécurité de haut niveau contenant des documents, des photos d’espionnage et des images rédigées des exploits de carrière de Nikki, Tommy, Vince et Mick)



* Une carte d’espionnage UV MÖTLEY CRÜE de Los Angeles, CA



