Mötley Crüe vend son catalogue à Bmg

Compagnie musicale mondiale BMG a annoncé avoir acquis l’intégralité du catalogue enregistré de MOTLEY CRUE. Des sources indiquent à Variety que l’accord est évalué à environ 150 millions de dollars, bien que d’autres sources aient cité un nombre nettement inférieur.

L’accord est BMGla plus importante acquisition de catalogue unique de depuis la création de la société en 2008.

L’accord comprend l’intégralité de la production enregistrée du groupe emblématique couvrant leurs 40 ans de carrière, totalisant neuf albums studio depuis leurs débuts en 1981. « Trop rapide pour l’amour » jusqu’à la dernière version en 2008 « Les saints de Los Angeles », ainsi que plusieurs albums live et compilations de disques platine.

Cela vient alors que le groupe atteint un nouveau sommet après Netflix biopic « La saleté » converti une nouvelle génération de fans avec un score étonnant de 92% sur Tomates pourries pour le film « Verrues ‘n’ tous ».

Dans un communiqué du groupe, MOTLEY CRUE a déclaré : « C’est incroyable de collaborer avec nos nouveaux partenaires à BMG. Leurs antécédents de succès dans le rock en ont fait la maison idéale pour continuer à préserver et à développer notre héritage musical, garantissant que nous restons toujours au sommet. »

Allen Kovac, gestionnaire de MOTLEY CRUE, a déclaré : « Après avoir travaillé côte à côte avec BMG pendant plus d’une décennie, la relation que nous avons développée et le succès que nous avons accompli au fil des ans ont rendu cette transition très facile à confier à ce précieux catalogue de rock. Travailler avec BMG à quelque titre que ce soit, qu’il s’agisse d’édition ou de disques, a toujours été une expérience formidable. »

BMG PDG Hartwig Masuch a déclaré: « C’est plus qu’une transaction importante. C’est un nouveau chapitre pour un catalogue extraordinaire. Peu de groupes comprennent le mythe et la magie du rock comme MOTLEY CRUE faire. Dans un marché d’acquisition de droits de plus en plus concurrentiel, les artistes doivent être convaincus qu’un acheteur fera la bonne chose avec leur travail. je suis ravi que MOTLEY CRUE a décidé BMG seront les meilleurs gardiens de leur carrière musicale. »

En juin 2022, MOTLEY CRUE lancera leur tournée de plus de 30 dates dans les stades américains, précédemment reportée (en raison de la pandémie de COVID-19), marquant le retour du groupe sur scène pour leur premier grand concert depuis 2015.

En étroite collaboration avec le groupe et son management, BMGL’équipe primée du catalogue mondial de s’engagera dans son plan de re-promouvoir le travail du groupe à partir de 2022.

Michael Kachko, BMGLe vice-président directeur des enregistrements de catalogue, basé à Los Angeles, a déclaré : « MOTLEY CRUE font partie du panthéon des légendes du rock, l’héritage du groupe est énorme et leurs fans sont avides. Vous pouvez être sûr que nous prodiguerons tout le respect et l’amour à la musique qui BMG est reconnu pour offrir aux fans actuels et futurs la meilleure expérience possible. »

Thomas Scherer, BMG président, répertoire et marketing, New York et Los Angeles, a déclaré : « Avec une direction experte à la barre, MOTLEY CRUE ont longtemps possédé leurs propres enregistrements. C’est un honneur et un privilège pour BMG se voir confier ce catalogue. Ils correspondent parfaitement à notre expertise numérique et physique mondiale dans le rock. »

Formé en janvier 1981 et originaire du Sunset Strip de Los Angeles, en Californie, le quatuor de Vince Neil (voix principale), Mick Mars (guitares), Nikki Sixx (basse) et Tommy Lee (batterie) a réquisitionné le panthéon du rock pendant quatre décennies.

Ensemble, MOTLEY CRUE ont vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde avec sept albums platine et multi-platine, neuf albums dans le Top 10, 22 tubes dans le Top 40 Mainstream Rock, six singles pop dans le Top 20, trois Grammy candidatures, un New York Times best-seller, et une star sur le Hollywood Walk of Fame.

Le catalogue comprend les six fois certifiées platine « Dr. Feelgood », certifié quatre fois platine « Crier au diable », « Filles, Filles, Filles » et « Théâtre de la douleur », le certifié platine « Trop rapide pour l’amour », ainsi que le double certifié platine « Décade de la décadence ’81-’91 » et certifié platine « Les plus grands tubes » collectes.

Derrière le succès massif de leur best-seller de 2001 et de 2019 Netflix biopic « La saleté » et sa bande originale, le groupe a décroché un autre album n ° 1 et Top 10 mondial avec 22 singles en tête des charts et sept albums de retour dans les charts. Son énorme succès mondial a vu MOTLEY CRUELa popularité de s’envole vers de nouveaux sommets, catapultant la musique du groupe au sommet des charts mondiaux et les présentant à une autre génération de fans de musique.

Connus pour leurs performances live explosives et élaborées, MOTLEY CRUE ont vendu d’innombrables tournées à travers le monde devant des millions de fans avec une production et des pièces pyrotechniques révolutionnaires aboutissant à des moments forts tels que Tommy Lee‘s Crüecifly-drum rollercoaster et Nikki Sixxla basse lance-flammes.

MOTLEY CRUE et gestionnaire Allen Kovac et Chris Nilsson de Divertissement de la 10e rue ont été conseillés dans la transaction par Tim Mandelbaum, Cynthia Katz, et le cabinet d’avocats Renard Rothschild.

L’opération fait partie de BMGstratégie à long terme de créer un foyer du 21e siècle pour les droits musicaux les plus emblématiques de l’histoire de la musique populaire. BMG représente actuellement ou détient les droits de plusieurs des artistes les plus élitistes et révolutionnaires du hard rock, y compris SABBAT NOIR, DIO, IRON MAIDEN, Kurt Cobain, MOTÖRHEAD, SCORPION, URIAH HEEP et de nombreux artistes qui reflètent leur héritage, y compris GODSMACK, Sabrer, et APPORTE-MOI L’HORIZON.