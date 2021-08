Moto Edge 20, prix Edge 20 Fusion, date de sortie et tout ce que nous savons

Les smartphones de la série Moto Edge 20 seront lancés en Inde dans les prochains jours. Deux nouveaux appareils de la série Moto Edge 20 seront lancés en Inde le 17 août. Le Moto Edge 20, le Moto Edge 20 Pro et le Moto Edge 20 Lite ont été lancés dans le monde au cours de la dernière semaine de juillet.

Parmi les trois smartphones nouvellement lancés, Motorola apportera deux appareils en Inde 一 mais avec une petite touche. Alors que la variante mondiale Moto Edge 20 sera lancée sous le nom de Moto Edge 20 elle-même, le Moto Edge 20 Lite sera lancé sous un nom différent et sera également livré avec un chipset différent pour la foule indienne.

Les prix du Moto Edge 20 et du Moto Edge 20 Fusion devraient être respectivement d’environ Rs 25 000 et Rs 30 000. Les deux téléphones seront vendus sur Flipkart. Bien que la liste ou les teasers de la marque ne mentionnent pas le modèle phare de Moto Edge 20 Pro, nous nous attendons à ce que l’appareil arrive en Inde quelques semaines plus tard.

Avant l’événement de lancement prévu, les spécifications et fonctionnalités du Moto Edge 20 et du Moto Edge 20 Fusion ont été répertoriées sur Flipkart. Cet article contient également des détails que nous avons obtenus grâce à la confirmation exclusive de TechRadar en juillet. Jetons donc un coup d’œil à ce que les nouveaux téléphones de milieu de gamme de Motorola apportent à la table.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Nouveaux téléphones milieu de gamme de MotoQuand sera-t-il sorti? 17 aoûtCombien ça coûtera? Rs 25 000 à Rs 30 000 (prévu)

Prix ​​et disponibilité des Moto Edge 20 et Edge 20 Fusion

La vanille Moto Edge 20 est au prix de 499 € sur le marché mondial pour la variante 8 Go + 256 Go, soit environ Rs 43 500. Le Moto Edge 20 Fusion est un nouveau téléphone à lancer et son prix devrait être d’environ Rs 25 000. Les deux téléphones seront vendus sur Flipkart.

Avec un prix d’environ Rs 30 000, ces téléphones prendront le OnePlus Nord 2, le Poco F3 GT, le Xiaomi Mi 11X et le Realme X7 Max.

Motorola Edge 20

Le Moto Edge 20 devrait être livré avec le même ensemble de spécifications et de fonctionnalités que la variante mondiale. Mais, nous pourrions voir un changement dans la forme des configurations de stockage. Le Moto Edge 20 sera le premier téléphone indien à être lancé avec un processeur Snapdragon 778G. Le téléphone sera livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La société dit également que ce sera le téléphone 5G le plus mince mesurant seulement 6,9 mm.

En termes de visuels, le Moto Edge 20 arbore un OLED Full HD+ 10 bits de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement d’écran de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz. À l’arrière, vous obtenez un appareil photo principal de 108 MP, un appareil photo ultra-large et macro de 16 MP et un téléobjectif 3x de 8 MP avec OIS. Les selfies sont gérés par un tireur 32MP sur le devant.

Il est soutenu par une batterie de 4 000 mAh. La capacité de la batterie semble un peu basse, mais vous obtenez une solution de charge rapide de 30 W.

Motorola Edge 20 Fusion

Un nouveau téléphone qui ressemble à un modèle spécifique indien, le Moto Edge 20 Fusion sera alimenté par le chipset MediaTek Density 800U avec prise en charge de 13 bandes 5G. L’appareil est également livré avec un écran AMOLED Full HD 10 bits de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz.

En ce qui concerne l’optique, le Moto Edge 20 Fusion est livré avec un appareil photo principal de 108 MP, un objectif ultra-large + macro de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Un capteur 32MP à l’avant gère les selfies. L’appareil devrait fonctionner avec une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 30 W.

Les deux téléphones fonctionneront sur le système d’exploitation Android 11 avec une apparence proche du stock, ThinkShield pour une sécurité mobile de qualité professionnelle, et les deux téléphones prennent en charge plusieurs bandes 5G.

Motorola Edge 20 Pro

Bien que le Moto Edge 20 Pro ne soit pas lancé en Inde le 17 août, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil soit lancé plus tard. Le sommet du produit phare parmi les trois appareils, le Moto Edge 20 Pro est alimenté par Qualcomm Snapdragon 870 et arbore un OLED Full HD+ 10 bits de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement d’écran de 144 Hz.

De plus, en termes d’optique, le Moto Edge 20 Pro est équipé d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un appareil photo périscope de 8 MP avec zoom optique 5x et numérique jusqu’à 50x, et d’un appareil de tir ultra grand angle de 16 MP. Les selfies sont gérés par un tireur 32MP sur le devant. Enfin, le Moto Edge 20 Pro est livré avec une batterie de 4 500 mAh couplée à un chargeur rapide de 30 W.