Moto Edge X30, mobile phare avec le dernier Snapdragon et un appareil photo sous l’écran | La technologie

Motorola vient d’annoncer avoir un nouveau terminal avec le très puissant Snapdragon 8 Gen 1 qui sera accompagné d’une caméra frontale cachée sous l’écran. C’est l’annonce dans laquelle le PDG de l’entreprise lui-même a joué.

Il y a à peine une semaine, nous parlions de l’innovation et de la puissance du nouveau processeur Qualcomm. La nouvelle puce s’appelle Snapdragon 8 Gen 1 et représente le coup nécessaire à la table de la société américaine contre le soulèvement du reste des sociétés.

Avec ce panorama, de nombreux fabricants de mobiles se sont manifestés en annonçant qu’ils travaillaient déjà avec Qualcomm pour intégrer leur nouvelle puce dans leurs smartphones 2022, puisque quiconque porte ce SoC peut se dire haut de gamme.

Et voilà Motorola est parti, entreprise qui vient d’annoncer le Moto Edge X30, dont nous avons déjà la première vraie image. Il suffit de regarder à nouveau la une de l’actualité pour savoir quelle forme elle prendra.

Cette image a été publiée par le PDG de l’entreprise lui-même, qui a accompagné la photo de ces déclarations : « Il ne fait aucun doute que la caméra sous-écran est toujours une option radicale pour l’industrie, mais l’augmentation folle de la demande des utilisateurs et cette fonctionnalité nous dit de faire la bonne chose, pas la chose facile. «

Et qu’est-ce que cela signifie? Eh bien quoi il y aura une version du Moto Edge X30 qui a une caméra sous l’écran, étant ainsi le premier téléphone avec le Snapdragon 8 Gen 1 à le transporter.

Le GM assure que tous les Moto Edge 30X ne le porteront pas, mais que le modèle qui le porte sera une version spéciale avec cette caractéristique.

« Il y aura une version spéciale du Moto Edge X30 qui sera la première caméra frontale sous l’écran de la plate-forme Snapdragon 8 Gen 1 », a-t-il expliqué dans le communiqué.

Selon les fuites précédentes, le téléphone aura un écran FullHD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un support HDR10 + et DCI-P3. D’autres rapports indiquent deux caméras principales de 50MP et un capteur de profondeur de 2MP.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveaux modèles Motorola, ne vous découragez pas non plus car ils seront annoncés le 9 décembre.