Moto G40 Fusion: appareil intelligent à bon prix

Vous recherchez un téléphone mobile avec des spécifications décentes, de bonnes performances et un prix qui ne brûlera pas un trou dans votre poche? Moto g40 fusion peut être un bon choix. Les responsables de l’entreprise affirment qu’il s’agit du smartphone le plus abordable du marché offrant le processeur ultra-rapide Snapdragon 732G à partir de 13999 Rs. Il s’agit de la dernière offre de Motorola et de son dernier ajout à la famille g-series.

Le moto g40 fusion est livré avec la promesse de spécifications puissantes et l’idée d’une technologie d’avenir. Le smartphone est disponible en deux variantes de 4 + 64 Go et 6 + 128 Go et est disponible pour les utilisateurs en deux couleurs: Dynamic Grey et Frosted Champagne.

Le moto g40 fusion est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 732G ultra-rapide pour de superbes graphismes et des performances sans décalage. Il dispose également d’un écran HDR10 de 6,8 pouces à 120 Hz qui vous offre une expérience de visionnage fluide et fluide tout en jouant ou en regardant des vidéos. De plus, un appareil photo à quatre fonctions de 64 MP avec une batterie de 6000 mAh, une expérience Android proche du stock avec Android 11, une sécurité avancée de ThinkShield pour mobile, etc. en fait un appareil incroyablement chargé à un très bon prix.

Le moto g40 fusion est également livré avec un assistant Google dédié, mon UX pour accéder à tous vos gestes de moto préférés, un design hydrofuge, etc., ce qui en fait un appareil assez chargé. De plus, il existe une batterie de 6000 mAh qui peut durer 54 heures.

Prix ​​public estimé: Rs 13999 (4 Go de RAM + 64 Go de stockage) Rs 15999 (6 Go de RAM + 128 Go de stockage)

