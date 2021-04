Moto G60 et G40 Fusion lancés avec des écrans de 120 Hz, une batterie de 6000 mAh

Motorola a lancé ses premiers téléphones de la série G avec un appareil photo de 108 MP.Le Moto G60 apporte également une grande batterie de 6000 mAh et un écran de 120 Hz. La société a également annoncé le Moto G40 Fusion moins cher.

Motorola a lancé son premier téléphone de milieu de gamme avec l’appareil photo 108MP. Le Moto G60 est arrivé en Inde aux côtés du Moto G40 Fusion moins cher.

Les deux smartphones disposent du chipset Snapdragon 732, d’écrans de 6,8 pouces à 120 Hz, d’une batterie de 6000 mAh et d’Android 11 prêt à l’emploi.

Les appareils fabriqués en Inde sont identiques à l’exception de leurs configurations de caméra. Dans ce département, le Moto G60 est devenu le premier téléphone de la série G à disposer d’un appareil photo haute résolution de 108 MP. Il dispose également d’un capteur 8MP capable de prendre des photos ultra-larges et macro, ainsi qu’un troisième capteur de profondeur. Il y a un jeu de tir selfie 32MP placé dans un trou de perforation centré à l’avant.

Pendant ce temps, le Moto G40 Fusion se contente d’un capteur principal de 64 MP. Les deux autres capteurs de la caméra arrière et le vivaneau selfie sont les mêmes que le G60.

Ailleurs, les deux nouveaux téléphones Moto disposent d’un capteur d’empreintes digitales physique sur le panneau arrière. Ils ont également un bouton dédié Google Assistant sur le côté pour activer les commandes vocales. Vous pouvez également utiliser les gestes rapides de Motorola pour faciliter l’accès. Par exemple, vous pouvez tordre votre poignet pour ouvrir l’appareil photo, couper deux fois pour allumer la lampe de poche et prendre une capture d’écran avec une seule touche.

Motorola affirme que les Moto G60 et G40 Fusion sont «hydrofuges» et peuvent survivre aux éclaboussures ou aux déversements. Cependant, la société n’a fourni aucune classification IP officielle pour l’étanchéité.

Prix ​​et disponibilité des modèles Moto G60 et Moto G40 Fusion

Le Moto G60 dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 1 To à l’aide d’une carte microSD. Il sera disponible en Inde sur Flipkart à partir du 27 avril pour Rs 17 999 (~ 240 $).

Le Moto G40 Fusion sera disponible en deux variantes – 4 Go de RAM + 64 Go de stockage, 6 Go de RAM + 128 Go de stockage, et sera mis en vente à partir du 1er mai sur Flipkart. Le prix du téléphone commence à Rs 13 999 (~ 187 $) et monte à Rs 15 999 (~ 214 $).

Il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale des téléphones.