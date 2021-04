Moto G60, Moto G40 Fusion: premières impressions: Motorola rejoint la “ guerre des spécifications ” pour affronter Xiaomi et Realme

Le Moto G60 est au prix de Rs 17 999 pour 6 Go / 128 Go. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Motorola a élargi mardi sa gamme Moto G axée sur la valeur avec l’introduction de deux nouveaux téléphones: le Moto G60 et le Moto G40 Fusion. Les deux téléphones sont lancés en premier en Inde. Ils sont la réponse de Motorola aux Redmi Note 10 Pro Max et Redmi Note 10 Pro de Xiaomi. Le Moto G60 sera également en concurrence avec le Realme 8 Pro.

Moto G60 et Moto G40 Fusion sont pratiquement les mêmes téléphones, la seule différence majeure étant que le premier possède un appareil photo principal plus puissant. Le Moto G60 prend également en charge NFC si vous aimez ce genre de choses. Il y a évidemment la différence de prix. Alors que le Moto G40 Fusion commence à Rs 13 999, le Moto G60 commence à Rs 17 999. Pour certains contextes, le Redmi Note 10 Pro Max commence à Rs 18 999, tandis que le Redmi Note 10 Pro commence à Rs 15 999. Le Realme 8 Pro commence à Rs 17 999.

Rejoignez-les, pour les combattre

Un simple coup d’œil aux fiches techniques du Moto G60 et du Moto G40 Fusion suffit pour comprendre la nouvelle stratégie de Motorola. Motorola se joint à la guerre des spécifications et, bien que cette stratégie soit en place depuis un certain temps maintenant, avec ses nouveaux téléphones, elle semble enfin prête à égaler Xiaomi et Realme.

Il y a beaucoup de chemin à parcourir, alors commençons.

Moto G60 et Moto G40 Fusion sont pratiquement les mêmes téléphones. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Comme mentionné précédemment, le Moto G60 et le Moto G40 Fusion sont pratiquement les mêmes téléphones. Ils ont en grande partie les mêmes spécifications. Ils ont également le même design. Un peu comme le Redmi Note 10 Pro Max et le Redmi Note 10 Pro.

Les deux téléphones ont des écrans de 120 Hz. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le grand tirage au sort ici est le grand écran LCD «max vision» de 6,8 pouces avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Le panneau devient suffisamment lumineux et affiche des couleurs riches avec Motorola offrant trois préréglages – naturel, boosté et saturé – pour l’étalonnage. Il n’y a cependant pas de bascule manuelle. L’algorithme AI de Motorola peut décider du taux de rafraîchissement optimal entre 60 et 120 Hz qui est mieux adapté à des scénarios spécifiques lorsqu’il est réglé en mode automatique. La prise en charge HDR10 est complétée par le package.

Sous le capot, les deux téléphones sont livrés avec le processeur Qualcomm Snapdragon 732G éprouvé (également vu à l’intérieur du Redmi Note 10 Pro Max et du Redmi Note 10 Pro tandis que le Realme 8 Pro a Snapdragon 720G). Ceci est couplé avec jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage – c’est uMCP avec Motorola revendiquant des performances sur les lignes de UFS2.2. Les deux téléphones prennent également en charge le stockage extensible jusqu’à 1 To via un emplacement pour carte micro-SD hybride. L’alimentation des téléphones est une batterie massive de 6000 mAh avec une charge rapide de 20 W (QC4.0). Motorola fournira un chargeur conforme dans la boîte.

Moto G60 a un appareil photo 108MP. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le Moto G60 devient le troisième téléphone de moins de 20K à arborer un appareil photo principal haute résolution 108MP. Motorola utilise le même capteur Samsung ISOCELL HM2 1 / 1,52 pouce avec des pixels de 0,7 µm que Xiaomi et Realme. Ceci est associé à un objectif à ouverture f / 1,7 légèrement plus grand (f / 1,9 dans Note 10 Pro Max, f / 1,88 dans Realme 8 Pro) donc techniquement, il devrait être un peu meilleur pour collecter plus de lumière. Bien que les premiers résultats semblent prometteurs, la mise au point du téléphone peut être lente et personnellement, je ne suis pas non plus impressionné par la vitesse d’obturation. Le téléphone a définitivement besoin d’une mise à jour logicielle.

Le Moto G40 Fusion échange la caméra 108MP avec un capteur 64MP édulcoré, bien que toujours très performant. Ceci associé à une caméra ultra grand angle 8MP qui fait double emploi en tant que tireur macro. Il existe également une caméra de profondeur 2MP, pour servir de remplisseur de spécifications habituel. Les deux téléphones peuvent enregistrer des vidéos 4K à 30 ips. La caméra ultra grand angle atteint 1080p à 30 ips dans les deux téléphones.

Les deux téléphones sont réputés hydrofuges. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le design est peut-être le maillon le plus faible du Moto G60 et du Moto G40 Fusion, en particulier à côté de la concurrence. Les deux téléphones sont gros et volumineux (225 g, 9,8 mm) avec un dos en plastique (disponible en gris dynamique brillant et champagne givré mat) et une protection d’écran qui, selon Motorola, se situe quelque part entre Corning Gorilla Glass 3 et 5 – mais rien de ce qui n’est explicitement spécifié. Motorola s’en tient à un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière qui fonctionne bien. Les deux téléphones sont également déclarés hydrofuges.

L’atout de Motorola

Motorola associe toutes ces spécifications «remarquables» à ce qui est sans aucun doute l’une des meilleures implémentations d’Android 11. Le problème avec la mise en stock est que vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Vanilla Android, le genre que Nokia, même Micromax propose maintenant, laisse beaucoup d’utilisateurs désireux de personnaliser davantage. C’est là que l’argument des skins tiers tels que MIUI et Realme UI entre en jeu – mais alors, tout le monde ne recherche peut-être pas la complexité supplémentaire.

Les deux téléphones fonctionnent sous Android 11. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le point de vue de Motorola sur les logiciels est beaucoup plus équilibré. Il est doux pour les sens et pourtant, il offre suffisamment d’espace pour les jambes pour une personnalisation réfléchie. Bien qu’il soit possible de modifier l’apparence et la convivialité du ou des téléphones à partir des paramètres, Motorola a créé une application dédiée qui rassemble tout en un seul endroit. Ceci est votre guichet unique pour les styles, les fonds d’écran et la mise en page, ainsi que les actions Moto, l’affichage Moto et le jeu Moto Gametime. Tout cela fonctionne bien et offre une expérience agréable et cohérente. En outre, le Moto G60 et le Moto G40 Fusion sont également dotés de ce que Motorola appelle une sécurité de qualité professionnelle avec plusieurs couches de protection. Espérons qu’il suivra tout cela avec des mises à jour opportunes.

Sous-coter Xiaomi, Realme

Motorola n’est pas seulement au coude à coude en termes de spécifications, il sous-estime également Xiaomi et Realme en termes de prix. Le Moto G40 Fusion est au prix de Rs 13 999 pour 4 Go / 64 Go et Rs 15 999 pour 6 Go / 128 Go. Le Moto G60 est au prix de Rs 17 999 pour 6 Go / 128 Go. Les utilisateurs de cartes bancaires ICICI auront droit à une remise de 1 500 Rs sur le Moto G60 et de 1 000 Rs sur le Moto G40 Fusion.

Moto G40 Fusion est au prix de Rs 13 999 pour 4 Go / 64 Go. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Les prix effectifs deviennent alors:

Moto G40 Fusion: 4 Go / 64 Go: Rs 12999, 6 Go / 128 Go: Rs 14,999Moto G60: 6 Go / 128 Go: Rs 16,499

Le Moto G60 et le Moto G40 Fusion sont des téléphones très sympathiques et Motorola les a également bien évalués en Inde. Plus important encore, ils ont des spécifications compétitives tandis que dans le même temps, leur logiciel non altéré (moins les applications en double, les bloatwares) leur donne un avantage sur la concurrence. Surveillez cet espace pour un examen complet du Moto G60 et du Moto G40 Fusion dans les jours à venir.

