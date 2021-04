Moto GP 21 – Le jeu officiel de Moto GP revu · .

Après les saisons de course les plus compétitives et les plus mémorables pour tous les sports automobiles de haut niveau, le Moto GP est de retour pour ce qui, espérons-le, sera un calendrier complet de courses en 2021.

Avec le lancement du Moto GP 21, non seulement Joan Mir, Marc Marquez, Valentino Rossi et les autres pilotes sont de retour pour une autre année de course virtuelle, mais cette année, la franchise de longue date de Milestone franchit le pas vers une nouvelle génération de matériel de console.

Mais la nouvelle version offre-t-elle vraiment suffisamment pour justifier un achat au prix fort pour les inconditionnels de Moto GP et les fans occasionnels?

Cela peut être une surprise pour certains, mais les matchs de Moto GP existent depuis aussi longtemps que les matchs de Formule 1 – qui remontent au milieu des années 80.

Au fil des ans, les développeurs italiens Milestone ont progressivement affiné leur franchise officielle de jeux Moto GP pour offrir, sans doute, la meilleure représentation virtuelle de la compétition d’élite du motocyclisme que le sport ait jamais eue.

Les crashs sont une partie inévitable du jeuRider des bêtes de plus de 200 chevaux à des vitesses de pointe rivalisant avec IndyCar avec seulement vos mains et la gravité pour vous garder en selle est un défi terriblement difficile et Moto GP 21 n’hésite pas à refléter cela dans son gameplay.

C’est un jeu de course difficile, surtout si vous êtes habitué à la simplicité relative de la conduite à quatre roues. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une simulation “ hardcore ” complète, Moto GP 21 offre une expérience de course authentique parallèle à ce que propose Codemasters avec leur franchise officielle de F1. Heureusement, un tout nouveau mode tutoriel aidera les nouveaux arrivants à se familiariser avec tous les aspects de la course de moto.

Vous pouvez sentir le poids des vélos transférer de manière crédible lorsque vous roulez à travers des balayeuses rapides comme les asticots et les becketts ou dans le premier secteur du circuit des Amériques. Le jeu offre une idée fantastique des limites d’adhérence, car vous pouvez dire exactement à quel point le vélo s’efforce de s’accrocher à l’asphalte chaque fois que vous plongez trop profondément dans un virage serré. Chaque fois que vous vous écrasez – et vous vous écraserez – cela ne semble jamais en conserve ou contre nature, mais une punition juste pour avoir dépassé les limites.

Et lorsque vous êtes allongé dans le gravier cette année, vous aurez la possibilité de contrôler manuellement votre cycliste et de courir vers votre vélo pour récupérer, plutôt que de réapparaître automatiquement sur la piste.

La pénalité au long tour de Moto GP fait ses débuts Même par rapport au match de l’année dernière, les motos se sentent nettement plus vives en 2021. Il est maintenant plus facile de les faire glisser au freinage et de les faire glisser même sur des bosses mineures sur le parcours. Même les machines de classe Moto 3 de faible puissance et relativement apprivoisées sont nettement moins tolérantes que dans le jeu de l’année dernière, mais se sentent toujours comme un jeu d’enfant par rapport à la sauvagerie des prototypes de Moto GP.

Il existe des aides à la conduite authentiques pour vous faciliter la vie, comme l’antipatinage et le système anti-wheeling, que vous pouvez régler à tout moment, avec une bonne quantité d’options supplémentaires qui vous permettent de rendre la conduite aussi simple ou aussi nuancée que vous le souhaitez.

L’ajout du nouveau système de pénalité pour les longs tours signifie que si vous prenez le départ, éloignez vos rivaux ou dépassez les limites de piste une fois de trop, vous devrez faire une excursion de style joker en rallycross pour effacer la pénalité, ce qui vous fera probablement chuter. domaine.

Comme pour de nombreux jeux de course modernes, la viande principale de Moto GP 21 réside dans son mode carrière étendu. Vous avez le libre choix de commencer dans les catégories Moto3, Moto2 ou Moto GP, avec la possibilité de rechercher des contrats avec des équipes réelles au fur et à mesure que vous progressez dans les rangs, ou choisissez de rouler pour des équipes de démarrage originales dont les livrées peuvent être modifiées. à votre goût.

Fonctionnalité: F3 et Moto GP montrent pourquoi la F1 a besoin de la “ pénalité sur les longs tours ”Quelle que soit la catégorie dans laquelle vous évoluez, la recherche et le développement sont une grande partie de votre succès. Les programmes de développement que vous exécutez en séance d’essais les week-ends de course pour gagner des points de développement ont été sensiblement améliorés pour cette nouvelle édition. Vous n’êtes plus obligé d’exécuter les trois mêmes programmes monotones chaque week-end de course. Au lieu de cela, vous êtes mis au défi de relever un plus large éventail de défis plus petits, tels que d’atteindre une certaine vitesse de pointe au speed trap, de terminer les trois séances d’entraînement sans s’écraser ou de terminer un secteur en un minimum de temps.

La beauté de ceci est que ces objectifs peuvent être atteints entièrement à votre guise – ce qui signifie que vous pouvez vous concentrer sur vous acclimater au circuit ou jouer avec votre configuration et simplement vérifier les objectifs au fur et à mesure, plutôt que d’être obligé de courir cinq tours. passez chaque week-end de course pour gagner des points de développement.

Vous avez la possibilité d’exécuter le calendrier d’origine pour 2021 comme prévu – avec COTA et l’Argentine inclus – ou d’exécuter le calendrier réel de la vie à la place, avec le double en-tête d’ouverture sur le circuit de Losail au Qatar.

Les calendriers Moto GP 2021 “ planifiés ” et “ réels ” comportent des courses en Moto 2 ou en Moto GP, et vous aurez la possibilité de créer votre propre équipe junior dans les catégories inférieures – une fonctionnalité qui est déverrouillée dès le début de la carrière. mode cette fois-ci. La gestion du personnel peut être un peu peu intuitive au début, mais une fois que vous aurez compris comment les différents aspects affectent la synergie de votre équipe, vous vous rendrez compte que c’est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît au premier abord. le

Le seul vrai inconvénient est que c’est fondamentalement le même mode que dans Moto GP 20. Donc, si vous avez investi des heures dans votre mode carrière en Moto GP 20, vous vivrez une expérience presque identique dans cette dernière version. Bien que ce ne soit pas la meilleure implémentation du mode carrière à laquelle vous jouerez dans un jeu de course, il offre une profondeur, une immersion et une capacité de rejouabilité bien plus grandes que la simple exécution d’un championnat standard avec votre propre cavalier nommé.

Avec Moto GP annoncé pour la qualité de ses courses, Moto GP fait un travail vraiment louable en recréant les sensations du championnat du monde dans un format virtuel. Les courses montent et coulent vraisemblablement car l’usure des pneus fait des ravages et les coureurs sur des composés plus durs deviennent plus forts dans les derniers tours.

Les pilotes IA offrent un défi formidable. Ils n’ont pas peur d’utiliser l’espace disponible sur la piste et courront au plus près de votre vélo dans les virages sans céder. Il est incroyablement satisfaisant de laisser un rival de l’IA plonger à l’intérieur, avant de reprendre votre position avec une meilleure sortie du virage.

Les courses de Moto 3 se déroulent avec des pilotes dans un seul grand essaim, tout comme la vraie chose. Tout comme dans le vrai sport, il est préférable d’être en retard à la sortie des derniers virages du Qatar et du Mugello alors que vous glissez vos rivaux avant de lancer la ligne en premier.

L’action de course est convaincante de manière satisfaisante En ce qui concerne la présentation, le Moto GP 21 fait un travail très impressionnant en offrant cette expérience authentique de Moto GP à la fois sur piste et hors piste. Les graphiques de diffusion télévisée sont utilisés à bon escient, donnant à chaque course l’impression de participer à une course Moto GP en direct sur votre téléviseur. Le commentateur de BT Sport, Gavin Emmitt, est sur le stand cette année pour fournir des commentaires avant et après la course, mais il est un peu décevant d’entendre qu’il a reçu exactement le même script précédemment donné à Keith Huewen, avec de nombreuses lignes recyclées directement des jeux précédents. .

Encore une fois, Moto GP 21 propose une suite de personnalisation complète, vous permettant de modifier entièrement la conception de votre casque, la conception du numéro de pilote personnalisé et l’autocollant de surnom de signature. Bien que le puissant outil d’édition vous permette de créer des conceptions détaillées bien au-delà de ce que permet F1 2020, cela peut être un peu difficile si vous n’êtes pas déjà expérimenté avec un logiciel de conception visuelle basé sur des calques comme Photoshop. Heureusement, vous pouvez télécharger les créations créées par le joueur si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité en ligne. Malheureusement, vous ne pouvez toujours choisir que parmi des livrées de vélo limitées et sélectionner trois couleurs différentes, plutôt que de personnaliser complètement les vélos à votre goût.

En tant que premier jeu Moto GP à sortir sur les nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X / S, vous pouvez vous attendre à voir des améliorations de présentation marquées par rapport aux machines de la génération précédente. Cependant, comme le jeu utilise toujours l’Unreal 4 Engine comme ses prédécesseurs, ce n’est pas le saut de géant que beaucoup pourraient espérer, même s’ils ont beaucoup tiré parti de la plate-forme. Mais fonctionnant à un framerate fluide à une résolution de 4K, il s’agit d’un jeu de course visuellement attrayant, sans aucun des micro bégaiements irritants qui étaient présents l’année dernière.

Les vélos classiques reviennent et sont plus faciles d’accès qu’avant La plus grande amélioration vient peut-être des temps de chargement grâce au nouveau matériel SSD dans les consoles de nouvelle génération. Alors qu’il faudrait 45 secondes pour charger une course de Moto GP à Aragon sur PS4, faire de même sur PS5 ne prend désormais plus que sept secondes.

Le retour haptique sur le contrôleur DualSense sur PS5 aide également à gérer ces machines puissantes à la limite, car la résistance accrue des déclencheurs permet de juger plus facilement à quel point vous freinez ou accélérez et effectuez les ajustements mineurs pour éviter d’être projeté. hors de votre vélo.

Le contenu historique revient pour Moto GP 21, mais au lieu d’être enfermé derrière un mini-mode de jeu mobile gratuit et inutile, tous les pilotes et motos des trois époques historiques peuvent être pilotés en solo dès le début de la Jeu. Donington Park et Laguna Seca reviennent en tant que pistes historiques supplémentaires, rejoints maintenant par le circuit de Brno qui est tombé du calendrier Moto GP de cette année.

Alors que Milestone a encore une fois produit un jeu de course très gratifiant, stimulant et habilement conçu, il n’y a que des détails mineurs qui empêchent le Moto GP 21 d’être vraiment excellent.

Mis à part les petits problèmes, il y a beaucoup de plaisir de course à avoir Au lancement, le jeu présente tous les pilotes et motos des trois grandes catégories de cette année, mais seuls les pilotes de Moto GP ont leurs portraits et numéros de pilotes inclus au moment de la rédaction. Comme ils le font si souvent, Milestone ajoutera les listes de joueurs Moto E et Red Bull Rookies au jeu sous forme de mise à jour gratuite plus tard dans l’année.

Il y a quelques bizarreries de l’IA, avec les coureurs informatiques qui se suivent parfois sur des bordures de saucisses et tombent tous comme des quilles, ou des vélos sur des tours refusant de regarder derrière eux et de vous laisser passer lors d’un tour chaud de qualification.

Des détails plus petits comme avoir à avancer rapidement sur 17 tours de relecture juste pour voir cette photo finir, ou avoir à terminer un tour complet juste pour terminer un didacticiel sur les départs manuels de course contribueraient grandement à en faire un ensemble plus raffiné.

En fin de compte, Moto GP 21 est un jeu de course solide qui offre à la fois aux fans inconditionnels du sport et aux amateurs de course plus larges un moment très agréable. Avec autant de similitudes avec le jeu de l’année dernière, il est difficile de le recommander comme un achat incontournable aux propriétaires de Moto GP 20. Mais si vous recherchez un jeu de course de qualité pour votre console de nouvelle génération pour vous aider à vous aider jusqu’à ce que F1 2021 apparaisse, vous ne pouvez pas vous tromper avec Moto GP 21.

Captures d’écran de Moto GP 21

Classement .

Moto GP 21

Auteur: Milestone

Éditeur: Milestone

Publié: 2021

Plateformes: PlayStation 5, PlayStation 4, XBox Series X / S, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Prix: £ 39.99- £ 49.99

