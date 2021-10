Moto GP | De quoi Quartararo a-t-il besoin pour être champion du monde ?

23/10/2021

Le à 11:04 CEST

Fabio Quartararo il arrive au Grand Prix d’Emilie Romagne sachant qu’il peut être champion du monde selon son résultat et celui de son poursuivant, ‘Peco’ Bagnaia. La Yamaha a déjà assuré qu’il arrive en Italie en pensant qu’il prendra le week-end comme si c’était une course normale.

Selon la façon dont vous vous déroulez vendredi et samedi lors des essais, vous prendrez plus ou moins de risques dans la course du dimanche. Sortir la calculatrice, Fabio Quartararo sera proclamé champion du monde ce week-end si:

Gagner la course, quoi que fasse Bagnaia, Terminer 2ème et Bagnaia termine 3ème ou moins, Termine 3ème et Bagnaia termine 4ème ou moins, Est 4ème et Bagnaia termine 5ème ou moins, Est 5ème et Bagnaia termine 4ème ou moins, termine 6ème ou 7ème, et Bagnaia termine 5ème ou moins, termine 8ème et Bagnaia termine 6ème ou moins Termine 9ème et Bagnaia termine 7ème ou moins C’est 10ème et Bagnaia termine 8ème ou moins C’est 11ème et Ducati termine 9ème ou moins Il termine 12ème et Pecco termine 10ème ou moins Il est 13e et Bagnaia termine 11e ou moins Il termine 14e et Bagnaia termine 12e ou moins Il est 15e ou n’obtient pas de score et Bagnaia termine 13e ou moins

Il semble que le français Il est facile pour lui d’être sacré ce dimanche en Italie mais Bagnaia joue à domicile et connaît le circuit à la perfection, à Misano 1 il a remporté la victoire et Quartararo n’a pas pu l’atteindre pour se battre pour la victoire, et Bagnaia sait qu’il sVotre seule option pour garder la Coupe du monde en vie est de gagner la course.

Fabio Quartararo devra tenir compte aussi les prévisions météo changeantes ce week-end et laissez complètement concentré pour obtenir le meilleur résultat possible. Le Yamaha a déjà montré qu’il sait mener sous pression et même s’il aurait encore le Portugal et Valence Pour être proclamé champion, il va tout donner pour y parvenir ce week-end.