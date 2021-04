Moto GP montre comment AlphaTauri pourrait défier les meilleures équipes à l’avenir

AlphaTauri pourrait devenir un prétendant régulier aux victoires selon les nouvelles règles de la Formule 1, estime Pierre Gasly.

Le sport a introduit un plafond budgétaire pour la première fois cette année, ce qui rendra plus difficile pour les rivaux plus riches d’AlphaTauri de les dépenser plus. Les nouvelles réglementations aérodynamiques prévues pour la saison F1 2022 devraient réduire davantage l’écart entre les équipes.

Gasly, qui a passé 12 courses avec Red Bull en 2019 avant de rejoindre son équipe actuelle, a déclaré à . que l’exemple des opérations satellitaires réussies en Moto GP montre comment des équipes plus petites comme AlphaTauri pourraient devenir des prétendantes en F1 au cours des saisons à venir.

“Nous parlons de plusieurs années parce que, de toute évidence, vous ne devenez pas comme une équipe de premier plan en un an ou deux”, a-t-il déclaré. «C’est un projet à long terme.

«Ils font vraiment des efforts et font beaucoup pour créer leur propre identité et être un concurrent sérieux en Formule 1. Il est trop tôt pour savoir s’ils auront tout ce dont ils ont besoin pour se battre contre des équipes comme Mercedes et Red Bull.

Gasly a terminé cinquième sur la grille pour les deux premières courses «Je pense qu’aujourd’hui, non, c’est une équipe trop petite. Mais alors s’ils investissent vraiment les ressources, l’argent et l’infrastructure pour le faire, alors pourquoi pas?

«Nous avons vu en Moto GP que certaines équipes d’usine ou privées peuvent se battre contre les meilleures équipes. Si le règlement va aussi dans ce sens, je pense que c’est quelque chose qui pourrait être possible. »

Gasly a remporté une victoire choc au Grand Prix d’Italie de l’année dernière pour AlphaTauri, aidé par un drapeau rouge opportun et le premier leader Lewis Hamilton recevant une pénalité de 10 secondes. Des courses mouvementées sont nécessaires pour que le sport reste passionnant, a-t-il déclaré.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Je pense que les incidents de course font partie du sport, sinon, honnêtement, Lewis gagnera tous les jours”, a déclaré Gasly. «Et je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous voulons ou que nous attendons.

Interview: «J’ai dû me battre pour tout dans ma carrière» – Gasly en devenant vainqueur d’une course de F1«En fin de compte, la réalité est qu’il y a des différences entre les voitures et s’il n’y aura pas d’incident de course ou de choses inattendues pendant la course, alors ce sera ennuyeux. Et moi [don’t] Je pense que c’est pourquoi les gens regardent les courses de F1.

«De toute évidence, la Mercedes avait ses problèmes, mais il y a beaucoup de gens qui auraient pu gagner cette course – Carlos [Sainz Jnr], Lando [Norris], Bottas est revenu aussi était en P6 avant le milieu de la course – et personne ne l’a fait. Je pense donc que nous l’avons bien mérité.

«Quand Sergio [Perez] Gagné [the Sakhir Grand Prix] Mercedes avait toutes sortes de problèmes et on pouvait dire la même chose. Mais je crois que vous pouvez dire la même chose tant que Lewis ne gagne pas, il y aura toujours quelque chose qui lui arrivera ou à Mercedes.

AlphaTauri était connu sous le nom de Toro Rosso jusqu’au début de l’année dernière et a toujours été une équipe junior formant de potentiels futurs pilotes Red Bull. Cependant, Gasly dit qu’il pourrait rester dans l’équipe à long terme.

“Pourquoi pas? En fin de compte, mon objectif en F1 est très clair, je veux juste me battre pour les victoires et les championnats et c’est mon objectif.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

«Je suis dans le sport et je travaille tous les jours. Je m’entraîne tous les jours pour être un jour en mesure de me battre pour les championnats du monde. Et si ce projet fonctionne et nous met dans une position où nous pouvons nous battre, alors pourquoi pas? Je ne vois pas de problème.

L’ancien coéquipier Verstappen sera un champion, prédit Gasly Son ancien coéquipier Max Verstappen et Charles Leclerc seront probablement les pilotes à battre au cours des saisons à venir alors que la génération actuelle de champions quittera le sport, dit Gasly.

«Max, bien sûr, clairement. Il est déjà là et c’est une question de temps avant qu’il ne soit champion du monde dans une voiture qui lui permet d’être champion du monde. Et Charles sera là-haut.

«Je n’ai jamais couru contre George, mais je pouvais le voir se battre là-bas aussi», a-t-il ajouté.

Mais il ne sait pas s’il faut compter son ancien rival de karting Esteban Ocon, qui accompagne Fernando Alonso à Alpine, parmi ces noms.

«Il est un peu tôt [to say]. C’est un bon conducteur. Mais jusqu’à présent, je pense que nous devons attendre un peu plus longtemps pour voir s’il est capable de se battre. Je pense que Max et Charles en ont montré suffisamment pour montrer qu’ils ont le potentiel d’être là-haut, c’est certain.

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: