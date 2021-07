Moto prend la route la moins chère

La série Motorola Edge était la première ligne téléphonique phare de l’entreprise depuis un certain temps, et nous pensions que l’Edge Plus était un appareil assez solide à cet égard. Il est grand temps d’avoir un suivi, et ce serait la nouvelle série Motorola Edge 20.

Nous avons en fait trois appareils dans la famille contre seulement deux la dernière fois. Il y a l’Edge 20 Lite qui ferme l’arrière, l’Edge 20 standard et l’Edge 20 Pro de haut niveau (voir ci-dessus). Les trois appareils offrent des caméras principales 108MP avec non-binning (vraisemblablement le Samsung Isocell HM2), une caméra selfie 32MP dans une découpe perforée, 5G, des écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé et une charge de 30W via un chargeur inclus.

Motorola Edge 20 Pro

L’Edge 20 Pro opte pour le Snapdragon 870 au lieu du chipset haut de gamme Snapdragon 888. C’est un choix intéressant étant donné que l’année dernière Edge Plus a livré le Snapdragon 865, qui était le premier SoC du portefeuille de Qualcomm à l’époque.

“Nous avons trouvé que (Snapdragon) 870 était assez bon pour ce que nous voulions réaliser”, a déclaré un représentant de Motorola en réponse à une question de l’Autorité Android. Ils ont ajouté que le prix était une autre considération dans le choix du Snapdragon 870 au lieu du 888. Et le téléphone est moins cher que le Edge Plus à 999 $ au lancement selon les prix britanniques et européens (nous en parlerons plus tard).

L’appareil Pro de Motorola offre également un panneau OLED de 6,7 pouces à 144 Hz et une batterie de 4 500 mAh. Passons aux appareils photo, nous avons un appareil photo principal 108MP, un appareil photo ultra-large 16MP qui offre un mode macro et un objectif périscope 8MP 5X (capable d’un zoom numérique jusqu’à 50X).

Bord 20

Le modèle standard conserve certaines des mêmes caractéristiques que la variante Pro, telles que les caméras principales et ultra-larges et l’écran OLED 144 Hz. Mais Motorola a opté pour un design plus fin à 6,99 mm, résultant également en un téléphone avec une batterie de 4 000 mAh.

D’autres différences notables incluent l’échange du Snapdragon 870 en faveur du SoC Snapdragon 778G de milieu de gamme mais toujours costaud et le remplacement de la caméra périscope 5X par un téléobjectif 3X 8MP. Attendez-vous à trouver l’Edge 20 en options 6 Go/128 Go ou 8 Go/128 Go.

Edge 20 Lite

Vous aimez l’idée de la série Edge 20 mais vous ne voulez pas dépenser une tonne d’argent ? C’est là qu’intervient l’Edge 20 Lite. L’appareil le moins cher de la famille s’installe sur un chipset Dimensity 720 axé sur le budget, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le téléphone contient également un écran OLED de 6,7 pouces à 90 Hz, une batterie de 5 000 mAh (avec la charge de 30 W susmentionnée) et un triple système de caméra arrière. Ce dernier se compose d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un appareil photo ultra-large de 8 MP avec mode macro et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Prix ​​de la série Motorola Edge 20

Ceux qui veulent le Edge 20 Pro haut de gamme devront dépenser 649,99 £ ou 699,99 € pour le seul modèle 12 Go/256 Go. Le téléphone est disponible en cuir végétalien bleu, bleu nuit et blanc irisé. Vous voulez plutôt le vanille Edge 20 ? Ensuite, vous dépenserez 429,99 £ ou 499,99 €, avec des options de couleurs comprenant Frosted Emerald, Frosted Grey et Frosted White. Pendant ce temps, le Motorola Edge 20 Lite commence à 299,99 £ ou 349,99 €. L’appareil est disponible en Electric Graphite et Lagoon Green.

Moto dit que les trois téléphones seront disponibles en Asie, en Europe et en Amérique latine. Pendant ce temps, les modèles Edge 20 Lite et Pro seront également disponibles au Moyen-Orient.

Il y a cependant un inconvénient à la série Edge 20, et c’est le fait que les téléphones ne reçoivent qu’une mise à niveau du système d’exploitation et deux ans de correctifs de sécurité. Vous pouvez en savoir plus sur cette décision ici.

