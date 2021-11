Moto Watch 100, c’est la nouvelle smartwatch de Motorola qui renonce à Wear OS | La technologie

La nouvelle montre Motorola est désormais officielle, il n’est plus nécessaire de continuer à lire des fuites ou des rumeurs sur la Moto Watch 100. Nous allons vous donner les détails et les principales caractéristiques de la smartwatch qui fuit Wear OS.

Motorola est revenu dans le domaine des montres intelligentes et il le fait avec la nouvelle Moto Watch 100. Cette montre a fuité au cours des dernières semaines et, en fait, hier, nous avons pu en apprendre davantage sur plusieurs de ses caractéristiques et de son design .

Ce n’est qu’aujourd’hui que Motorola l’a officiellement présenté à la société et l’a fait en confirmant que cette smartwatch n’aura pas Wear OS, mais Motorola a opté pour Moto OS.

Ce système d’exploitation pour montres a été développé à partir de zéro par Motorola et, bien que cela n’ait pas beaucoup de sens au départ compte tenu des bonnes performances de Wear OS, le mouvement de la société est curieux.

Au niveau du design, ce que l’on retrouve dans la Moto Watch 100 est une montre à l’allure classique et sportive. Ce n’est pas une montre qui se distingue par son caractère trop flashy ou par son esthétique moderne, bien au contraire.

C’est assez similaire à ce que des fabricants comme Samsung ou Huawei nous ont habitués. Parmi les principales caractéristiques, ce qui ressort, c’est sa compatibilité avec 26 sports et l’oxymètre sanguin.

L’écran intégré est de 1,3 pouces avec la technologie LCD. Il aurait été bien d’avoir une dalle AMOLED, mais le prix de l’équipement aurait augmenté. Cet écran, selon Motorola, est fait pour l’action.

Et, est-ce que la Moto Watch 100 est capable de résister à une pression de 5 atmosphères. La connectivité qu’il intègre est la suivante : GPS, GLONASS, BeiDou et Bluetooth 5.0. Le prix est de 100$ ou ce serait 88,38 euros pour changer.

Le plus sûr est que lorsqu’elle sera officiellement lancée dans nos frontières, le prix de la montre augmentera en raison des différents taux ou taxes. Il faudra attendre que Motorola fasse l’annonce officielle en Espagne pour connaître le prix en euros.