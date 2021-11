Moto2 GP Valence – Raúl Fernández retrouve l’hégémonie

13/11/2021 à 12:06 CET

L’Espagnol Raúl Fernández (Kalex) a retrouvé l’hégémonie de la catégorie lors de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix MotoGP de la Communauté de Valence, au cours de laquelle le leader mondial, son coéquipier, l’Australien Rémy Gardner (Kalex), a dû se contenter de la dixième position.

Fernández a réalisé un meilleur temps de 1: 35.212, avec lequel il a battu les Espagnols Xavier Vierge de 78 millièmes de seconde (Kalex) et Augusto Fernández (Kalex), avec les Britanniques Sam Lowes (Kalex) en quatrième position.

Italien Fabio di Giannantonio (Kalex) a « signé » le cinquième meilleur temps, devant l’Allemand Marcel Schrotter, Italien Marco Bezzecchi et espagnol Marcos Ramírez, tous sur les sentiers Kalex.

Ramírez Il est arrivé en tête du classement provisoire Moto2, mais une chute pendant la séance a conditionné sa performance finale et il a finalement dû se contenter de cette huitième position, avec laquelle il a dépassé l’Italien Celestino Vietti, l’australien Rémy jardinier et en espagnol Jorge Navarro (Bois sombre).

La douzième position revient à l’Américain Cameron Beauvier (Kalex), suivi des Japonais Tetsuta nagashima (Kalex) et espagnol Aron Canet (Bois sombre).

Ils ont été exclus du deuxième classement l’Américain Joe Roberts (Kalex), l’espagnol Albert Arenas (Bois sombre), Fermin Aldeguer (bois foncé) et Hector Garzo (Kalex), en plus des Britanniques Jake Dixon (Kalex), les Néerlandais Bo bendsneyder (Kalex) ou les Italiens Nicolo Bulega (Kalex) et Simone corsi (MV Agusta).