MotoGP en vacances … à Misano

20/07/2021 à 12:27 CEST

Au milieu des vacances d’été, plusieurs pilotes MotoGP participent aujourd’hui et demain à deux jours d’essais privés sur le circuit “Marco Simoncelli” de Misano Adriatico. En fait, c’est près d’un tiers de la grille de la classe reine qui envisage de reprendre le travail : les testeurs Michele Pirro (Ducati), Stefan Bradl (Honda) et Matteo Baiocco (Aprilia) pourront piloter leur MotoGP respective, tandis que les officiers Francesco Bagnaia, Jack Miller, Enea Bastianini, Luca Marini, Jorge Martin, Tito Rabat et Matteo Ferrari Ils le feront avec la Ducati Panigale, en raison des restrictions d’essai avec les motos de sa catégorie.

Bien qu’il ait été noté que Andrea Dovizioso Il participerait également à ces essais, enfin le pilote italien, qui est toujours en congé sabbatique après avoir rompu avec Ducati en 2020, ne montera pas sur l’Aprilia pour un troisième essai avec la moto de Noale. Dovizioso Il est occupé à partager une journée de motocross avec Alex Rins (Suzuki), comme il l’a documenté sur ses réseaux sociaux. Vraisemblablement, il testera à nouveau l’Aprilia les 27 et 28 juillet en Aragon.