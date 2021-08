MotoGP, Giro, Premier, UFC et Euroleague Classic, sur DAZN

DAZN continue de nous offrir le plus spectaculaire du monde du sport et ce week-end des 23, 24 et 25 octobre ne sera pas moins, à commencer par les meilleures courses de motos, narrées par les meilleurs commentateurs et comprenant également un classique attendu du basket-ball , avec Barcelone et Madrid face à face en Euroligue.

Deuxième manche au Motorland de Aragón

Dans MotoGP, la première mise d’Aragon a laissé un bon goût dans la bouche des fans espagnols, puisque les quatre premiers classés ont été Rins, Alex Marquez, Mir et Viñales. En l’absence de Marc Márquez, il est devenu clair qu’il y a un avenir après lui. Wow, il y a !

La « pájara » de Quartararo Il l’a laissé en dehors des points, et un très régulier Joan Mir lui a arraché le leadership de la catégorie reine. Maverick Viñales s’est classé troisième, à six points du Français, et Dovizioso, malgré sa forme manifestement basse, est toujours en lutte pour les premières places.

On verra si Quartararo réagit, compte tenu de son horrible dernière performance, et ça aussi… le circuit se répète.

Qu’en est-il d’Álex Márquez est très remarquable. Il a été deuxième d’affilée avec des retours scandaleux, et bien qu’il soit loin de toute chance pour le titre, il est temps de se demander ce qui se serait passé si la saison avait commencé maintenant.

Il semble que l’émotion des personnes âgées ait également été transférée à Moto2, avec Lowes et Bastianini qui ont dépassé au classement général un Luca marini à laquelle les nerfs de voir champion avant le temps peuvent faire des ravages. Jorge Martin est monté sur le podium à la troisième place et nous espérons qu’il prendra enfin son envol.

Cinq points séparent les trois premiers classés, et tout peut arriver.

Dans Moto3, Jaume Masia et Raul Fernández ils étaient respectivement premier et troisième et un Albert Arenas qui ne pouvait être que septième, a profité de la contre-performance d’Ogura, Vietti et Arbolino pour creuser un petit écart au classement (treize points au deuxième classé). Nous verrons lors de ce deuxième week-end en Aragon si les Espagnols poursuivent leur ascension et peuvent rééditer le podium.

Ci-dessous nous détaillons la programmation DAZN afin que vous puissiez profiter des meilleures courses en haute définition :

Vendredi 23 octobre :

9h55 : FP1 (toutes catégories) en direct.

13h30 : FP2 (toutes catégories) en direct.

Samedi 24 octobre :

9h55 : FP3 (toutes catégories) en direct.

13h05 : Samedi des Polonais (toutes catégories) en direct.

17h45 : Conférence de presse des Polonais (toutes catégories) en direct.

Dimanche 25 octobre :

9h15 : Warm Up (toutes catégories) en direct.

11h00 : Dimanche des courses en direct.

11h00 : Racing Sunday (Multiscreen) en direct.

Giro, Euroligue Classique, Premier…

En continuant avec les deux roues, le Giro d’Italie poursuit son parcours, avec les étapes 20 (Alba-Sestrières le samedi à 12h25) et 21 (Cernusco sul Naviglio-Milan (CRI) le dimanche à 13h15).

Les amateurs de basket ont un rendez-vous incontournable vendredi à 20h45 (en direct), avec un classique plein de doutes, parmi les FC Barcelone et Real Madrid, le cinquième jour de l’Euroligue.

Jour 6 de la première ligue L’anglais nous apportera des duels passionnants :

West Ham-Manchester City (samedi 24 à 13h30 en direct).

Fulham-Crystal Palace (samedi 24 à 16h en direct).

Manchester United-Chelsea (samedi 24 à 18h30 en direct).

Liverpool-Sheffield United (samedi 24 à 21h00 en direct).

Southampton-Everton (dimanche 25 à 15h direct).

Wolverhampton-Newcastle (dimanche 25 à 17h30 en direct).

Arsenal-Leicester (dimanche 25 à 20h15 en direct).

… et le match le plus attendu : Khabib Vs Gaethje

On termine les recommandations du week-end par un combat UFC qu’on attendait depuis longtemps : Khabib Nurmagomedov VS. Justin Gaethje.

C’est le combat d’unification des poids légers, après que Gaethje ait détruit Tony Ferguson contre toute attente à l’UFC 249 et soit devenu champion par intérim.

Nous verrons si son empressement à écraser ses rivaux peut avec un Khabib qui contrôle les combats comme personne d’autre et déchire ses rivaux de son dos.

On sait déjà ce qui se passe lorsque Khabib dépasse la moyenne et longue distance, les combats deviennent un monologue du Russe face à l’impuissance de ses adversaires.

Haute tension depuis l’île de Yas (Abu Dhabi), dans l’un des derniers combats de “L’aigle”, qui veut dédier la victoire à son père, décédé en juillet, et maintenir son invaincu de 28 combats.

Tout cela et bien plus encore sur DAZN. Si vous n’êtes pas encore membre, cliquez sur ce lien et profitez des meilleurs sports en HD sans sortir de chez vous. N’oubliez pas que vous avez un mois d’essai gratuit !