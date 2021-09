MotoGP GP d’Aragon

in

07/09/2021 à 17:36 CEST

Les Championnat du monde MotoGP fait face à un nouveau test, à partir d’aujourd’hui vendredi 10 septembre, avec le différend du GP d’Aragon sur le circuit Motorland Aragon.

Le français Fabio Quartararo reste leader du classement des pilotes avec 65 points d’avance sur son rival Joan Mir.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement

Quant aux espagnols, Joan Mir il est deuxième de la Coupe du monde avec un total de 141 points.

HORAIRE GP ARAGÓN MOTOGP

vendredi 10 septembre09h00 – 09h40 : Moto3 FP109 : 55 – 10h40 : MotoGP FP110 : 55 – 11h35 : Moto2 FP113 : 15 – 13h55 : Moto3 FP214 : 10 – 14h55 : MotoGP FP215 : 10 – 15 : 50: Moto2 FP2samedi 11 septembre09h00 – 09h40 : Moto3 FP309 : 55 – 10h40 : MotoGP FP310 : 55 – 11h35 : Moto2 FP312 : 35 – 12h50 : Moto3 Q113 : 00 – 13h15 : Moto3 Q213 : 30 – 14 : 00 : MotoGP FP414 : 10 – 14:25 : MotoGP Q114 : 35 – 14:50 : MotoGP Q215 : 10 – 15:35 : Moto2 Q115 : 35 – 15:50 : Moto2 Q2dimanche 12 septembre11h00 : Course Moto312 :20 : Course Moto214h00 : Course MotoGP

O VOIR LE GP MOTOGP D’ARAGON À LA TÉLÉ ?

Cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision à travers des plateformes telles que DAZN ou Movistar Plus. De plus, vous pouvez suivre en direct et en ligne toutes les informations sur le GP d’Aragon sur le site de SPORT.