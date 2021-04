Motörhead abandonne le single / vidéo «Rock It» de «Louder Than Noise… Live In Berlin»

Attachez-vous et profitez d’une super-tranche de quoi MOTÖRHEADest à venir “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin” offrira, avec le single et la vidéo pour “Rock It”. Originaire du sixième album studio du groupe (1983 “Un autre jour parfait”), “Rock It” combine l’entraînement, les balles, le rugissement, le groove et le fanfaron bluesy qui souligne le cœur de Motörsound, et, combiné avec les images en direct viscérales qui l’accompagnent, avec l’aimable autorisation du cinéaste Herwig Meyszner, les fans apprécieront une refonte robuste du live MOTÖRHEAD expérience.

Avec Ian “Lemmy” Kilmister, Phil Campbell et Mikkey Dee, et enregistré le 5 décembre 2012 au Velodrom de Berlin, “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin” est un couronnement et une déclaration définitive quant au pouvoir que le trio détenait depuis longtemps, avec le producteur de longue date Cameron Webb apporter ses talents de mixeur à la fête ainsi que faire un mixage 5.1 du DVD.

Tout au long de “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin”, la puissante synergie du groupe se fraye un chemin à travers les haut-parleurs avec le charme bruyant et l’entrain sale, dangereux et en sueur qui était le Kilmister/Campbell/Dee marque déposée. Les points forts incluent le furieux sans vergogne “Je sais mourir”, une délicieusement bruyante “Aller au Brésil”, un grossièrement torride “You Better Run” et un classique un-deux faneur de “As de pique” et “Overkill”. “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin” est tout au sujet de la puissance épaisse, brute et libératrice de MOTÖRHEAD Direct!

À bien des égards, “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin” est une joyeuse célébration de Lemmy, Phil, Mikkey et cette nuit spéciale en Allemagne, et que ce soit un collectionneur completiste ou un débutant à MOTÖRHEADla musique de, “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin” est un rappel bienvenu de ce qu’est vraiment le vrai rock ‘n’ roll. “Plus fort que le bruit … en direct à Berlin” sera disponible sur CD avec DVD bonus, double vinyle et via vos plateformes de streaming préférées le 23 avril.

Liste des pistes:

01. Je sais mourir



02. Cas de dommages



03. Reste propre



04. Métropole



05. Sur le dessus



06. Docteur Rock



07. Théorie des cordes



08. La poursuite vaut mieux que la capture



09. Rock It



dix. Tu devrais te dépecher



11. Celui qui chante le blues



12. Aller au Brésil



13. Tué par la mort



14. As de pique



15. Exagéré



