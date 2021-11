Motörhead et Puck Hcky s’associent pour une nouvelle collection de vêtements sur le thème du hockey

Puck Hcky, la marque de mode basée sur le hockey, a sorti une nouvelle collection d’équipement avec MOTRHEAD.

Matt Marini, PDG de Puck Hcky, dit : « Montez-le jusqu’à 11, tout le monde ! Nous ici à Puck Hcky ne peut pas être plus fier de sortir cette incroyable collaboration avec des légendes du rock and roll MOTRHEAD. L’impact MOTRHEAD a eu, et continue d’avoir, dans le monde de la musique est étonnante en raison de la puissance, du genre et de la durée des chansons qu’ils ont créées. Non seulement les chansons qu’ils ont créées sont inoubliables, mais l’imagerie du groupe est également immédiatement reconnaissable. Nous aimons cette collaboration et sommes vraiment honorés d’avoir la chance d’ajouter notre Puck Hcky torsion à la collection, ce qui en fait une trouvaille unique pour MOTRHEAD fans du monde entier ! Portez-le fort tout le monde !

Les Motörhead x Puck Hcky La collection comprend des maillots à crête de qualité professionnelle, des sweats à capuche, des flanelles, des joggings, des shorts, des chapeaux, des raglans et des t-shirts.

Toute la collection est disponible sur www.puckhcky.com.

Basé à Royal Oak, Michigan, à environ 10 minutes au nord de Detroit, Puck Hcky a commencé en 2015 lorsque Marini a décidé que le monde du hockey avait besoin d’une marque de mode « cool » et son partenaire, Puck Hcky Président Amy Steffek, poussé à « y aller ». « Alors nous avons sauté dedans, et Puck Hcky est né, » Marini dit California Rubber. « Nous nous amusons vraiment avec la marque et nous grandissons de jour en jour. Nous avons également une équipe incroyable ici. Tout le monde est totalement concentré sur la fabrication Puck Hcky la marque de mode de hockey incontournable pour les masses. »

Concernant Puck Hckyles collaborations d’artistes, Marini a déclaré : « Ce qui rend toutes les collaborations spéciales, c’est que nous faisons vraiment participer chaque partenaire à la création des designs, ce qui apporte un certain niveau d’authenticité aux produits finis. Nous refusons de mettre un produit en vente jusqu’à ce qu’il sont approuvés à 100 pour cent par chaque partenaire avec lequel nous travaillons. C’est génial. »

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).