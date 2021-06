Motörhead Graphic Novel Rise Of The Loudest Band en cours de publication

Motörhead ont officiellement autorisé un roman graphique qui célèbre leur héritage plus fort que nature. Motörhead : The Rise Of The Loudest Band In The World : Le roman graphique autorisé de David Calcano et Mark Irwin sera publié par Simon & Schuster en couverture rigide le 7 septembre.

Le groupe de 144 pages The Rise Of The Loudest Band In The World retracera l’ascension et l’ascension du gang rock’n’roll de Lemmy, depuis l’expulsion de leur chef des seigneurs de l’espace Hawkwind, en passant par les enregistrements des immortels Overkill, Bomber et Ace Of Spades. albums, et à l’émergence de Lemmy en tant que trésor national, adoré par Metallica, Foo Fighters, Soundgarden, Sepultura et bien sûr tous ceux qui ont le cœur rock’n’roll.

Advance PR déclare : “Des premiers jours de travail de Lemmy dans une école d’équitation dans la campagne anglaise à l’enregistrement de l’album emblématique du groupe et premier grand succès international, Ace of Spades, ce roman graphique de Motörhead raconte l’histoire extraordinaire de l’incroyable voyage du célèbre chanteur. en tant que leader du « groupe le plus bruyant du monde ».

“Avec cette pièce essentielle de l’histoire et des traditions de Motörhead, les fans en apprendront davantage sur le groupe qui a fortement influencé des groupes bien connus comme Metallica et Foo Fighters, et découvriront l’histoire fascinante de la légende elle-même, Lemmy Kilmister !”

Pendant ce temps, Motorhead album live légendaire No Sleep ‘Til Hammersmith sera réédité sous une forme élargie pour marquer le 40e anniversaire de sa sortie originale en juillet 1981.

No Sleep ‘Til Hammersmith (40th Anniversary Deluxe Edition Boxset) sera disponible dans les magasins de disques à partir du 25 juin et sera disponible en trois éditions : un coffret triple vinyle, ainsi que des packages CD double et quadruple.

La nouvelle version sur quatre CD de No Sleep… comprend une édition remasterisée de l’album original ainsi que des pistes bonus et des enregistrements de soundcheck récemment déterrés et inédits, ainsi que l’intégralité des sets des trois spectacles à Leeds et Newcastle.