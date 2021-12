Motörhead : Nouveau livre ‘Fast & Loose : Snapshots From The Graham Mitchell Archive, 1977 1982’ maintenant disponible

Graham Mitchell, qui était MOTÖRHEADdirecteur de tournée de à la fin des années 1970 et au début des années 1980, était également un passionné de photographie. Un nouveau livre de table grand format, « Fast & Loose : instantanés des archives Graham Mitchell, 1977-1982 », recueille près de 100 de ses clichés, dont beaucoup n’ont jamais été publiés auparavant.

« Je savais d’une manière ou d’une autre à quel point tout cela était important », Mitchell dit. « Je savais que je devais capturer au moins certains de ces moments. Je voyais le groupe sur scène, puis je sortais immédiatement dans la maison, je me bousculais avec les parieurs et j’obtenais ce que je pouvais. »

L’un des groupes de hard rock les plus influents de tous les temps, MOTÖRHEAD mélangeant rock, punk et heavy metal dans un mélange agressif d’énergie explosive pure. À l’époque documentée dans « Rapide et lâche », la gamme classique des « trois amigos » du groupe (Lemmy Kilmister, Phil « Philthy Animal » Taylor, et « Rapide » Eddie Clarke) a tourné sans relâche et a enregistré une demi-douzaine d’albums classiques qui continuent d’avoir un impact sur le monde de la musique aujourd’hui. Tous les trois de leurs domaines ont participé et ont donné leur bénédiction pour « Rapide et lâche ».

Dans la période couverte par les photographies, Mitchell n’était pas seulement le directeur de tournée du groupe mais, selon ses propres mots, « leur baby-sitter, leur proxénète de femmes, leur proxénète de drogue, leur proxénète de tout ». D’une certaine manière, au milieu du tourbillon, quand Graham a pris son appareil photo, il a pris des images étonnantes du groupe qui documentent la puissance brute de MOTÖRHEAD avec une intimité inégalée que seul un membre de confiance du cercle restreint pourrait capturer.

Plutôt que des images promotionnelles posées, ce sont des plans bruts et improvisés qui capturent le groupe en studio, sur scène, en répétition, en train de faire la fête dans les loges, de faire le clown dans le van et même de se battre avec de la crème à raser avec Ventilateurs. Des prises de vue sur scène aux images rapprochées de l’équipement du groupe, en passant par Lemmy porter une tranche de dinde comme cache-œil, ce qui est présenté dans « Rapide et lâche » est un véritable point de vue d’initié.

« La plupart de mes images, » Graham révèle, « sont des photos uniques, et il n’y a pas de flash sur aucune d’entre elles. Elles ont été faites à 400 ASA pour accélérer le film et profiter de toute la lumière naturelle que je pouvais obtenir, donc je volais toujours près du siège de mon pantalon chaque fois que je cliquais sur l’obturateur. » À travers tout cela, il a réussi à capturer les dures réalités de la route (les membres du groupe se lavent les cheveux dans un petit évier), le plaisir inévitable (le vivre avec les membres du groupe ARME dans les coulisses de Glasgow), et même les moments tendres (passer du temps avec Phil Taylorpapa).

Plutôt que de nettoyer et de désinfecter les photos, chacune est présentée avec l’immédiateté du moment. Il y a des égratignures et des imperfections, mais c’est le but. Il préserve une époque. « Vous savez, il y avait un MOTÖRHEAD en disant, » Graham reflète. « Ne faites pas de putain de prisonniers. Cela a toujours eu du sens pour moi, et j’aime penser que ces photos capturent cela dans toute sa splendeur (parfois moche mais jamais ennuyeuse). «

« Rapide et lâche » est un regard rapproché et personnel sur un groupe unique en son genre qui est essentiel pour tout fan inconditionnel. Publié par BMG, il est maintenant disponible aux États-Unis et sortira au Royaume-Uni le 30 décembre.

