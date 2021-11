Motorhead s’associe à Movember et encourage les fans à développer une Lemmy ‘tache pour les organisations caritatives pour la santé des hommes

La succession de Motörhead s’associe à l’équipe derrière Movember, la campagne de collecte de fonds annuelle de novembre pour la santé des hommes, et encourage les fans à « Aidez un frère, faites grandir un Lemmy Mo ».

Lemmy est décédé le 28 décembre 2015, à l’âge de 70 ans, après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate deux jours plus tôt. Comme le leader de Motörhead était immédiatement reconnaissable dans le monde entier en raison de sa moustache emblématique, on espère que les fans pourront saluer sa mémoire et collecter des fonds et sensibiliser les gens aux projets de santé des hommes, en se « rasant » sur « Movember » 1, puis en cultivant un nouveau visage meubles à l’effigie de Lemmy.

Quiconque se demande à quoi ils pourraient ressembler avec la marque déposée de Lemmy, peut prévisualiser le look ici.

Tous les fonds recueillis pendant Movember soutiennent directement des projets de santé des hommes dans les domaines de la santé mentale et de la prévention du suicide, du cancer de la prostate et du cancer des testicules. Cela signifie que vos efforts de collecte de fonds peuvent aider à sauver la vie d’un père, d’un frère, d’un fils, d’un ami, d’un partenaire, d’un homme.

Il y a d’autres avantages pour les fans, avec une chance de gagner une sélection de prix Motörhead très spéciaux, et un concours photo officiel pour les participants (et Movember aidera avec un tutoriel Grow a Mo comme Lemmy).

Pour plus d’informations, visitez le site Web de Movember.