Motorhead s’associe à Movember

Motorhead s’est associé à Movember, une organisation caritative pour la santé des hommes, pour sa campagne de collecte de fonds annuelle.

En l’honneur de la collaboration, l’organisation a même ajouté le tréma de la marque Motorhead au « o » de son titre, Mövember.

La collaboration a été inspirée par le regretté leader de Motorhead, Lemmy – décédé d’un cancer en 2015 – et sa célèbre moustache emblématique.

Les supporters sont encouragés à se laisser pousser une moustache – ou un « Lemmy Mo » – pendant le mois de novembre pour collecter des fonds et sensibiliser aux problèmes liés à la santé des hommes, notamment la santé mentale et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer des testicules.

Les plus gros collecteurs de fonds du mois auront en outre une chance de gagner une sélection de prix spéciaux Motorhead.

Pour ceux qui souhaitent avoir un premier aperçu de ce à quoi pourraient ressembler leurs poils faciaux inspirés de Lemmy, Movember a même fourni son propre filtre à utiliser sur les appareils numériques.

Selon leur site Web, Movember vise à collecter des fonds pour proposer « des programmes de recherche et de soutien innovants et révolutionnaires qui permettent aux hommes de vivre plus heureux, en meilleure santé et plus longtemps ».

En plus de s’attaquer aux principaux problèmes de santé auxquels sont confrontés les hommes, Movember s’efforce actuellement d’encourager les hommes à « rester en bonne santé dans tous les domaines de leur vie, en mettant l’accent sur les hommes qui restent socialement connectés et deviennent plus ouverts à discuter de leur santé et des moments importants de leur vie des vies. »

Pour vous inscrire et développer votre propre mo, visitez le site Web du projet.