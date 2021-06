Simon & Schuster libérera “Motörhead : L’ascension du groupe le plus bruyant du monde : le roman graphique autorisé”, par David Calcano et Marc Irwin, en édition reliée le 7 septembre. Plongez dans le monde de MOTÖRHEAD40 ans de carrière sauvage avec ce roman graphique entièrement illustré et officiellement autorisé, conçu par un studio d’animation primé Fantoons. Couvrant 144 pages remplies d’illustrations époustouflantes, “Motörhead : L’ascension du groupe le plus bruyant du monde” raconte l’histoire légendaire de MOTRHEADle leader de Lemmy Kilmister et l’ascension fulgurante du groupe pour devenir l’un des groupes de rock les plus influents de tous les temps. De Lemmydes débuts de travail dans une école d’équitation dans la campagne anglaise à l’enregistrement de l’album emblématique du groupe et premier grand succès international, “As de pique”, cette MOTÖRHEAD roman graphique raconte l’histoire extraordinaire de l’incroyable parcours du célèbre chanteur en tant que leader du “groupe le plus bruyant du monde”. Avec cette pièce essentielle de MOTRHEAD histoire et traditions, les fans en apprendront plus sur le groupe qui a fortement influencé des groupes bien connus comme METALLIQUE et COMBATTANTS DE FOO, et découvrez l’histoire fascinante de la légende elle-même, Lemmy Kilmister.