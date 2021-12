Motorola abandonne le Moto Edge X30 tôt et confirme la caméra selfie sous-écran de 60 MP avant le lancement du 9 décembre

Il serait intéressant de voir l’approche de Motorola.

Motorola Mobility, propriété de Lenovo, lancera sa gamme phare de nouvelle génération Moto Edge X30 en Chine le 9 décembre. Avant le lancement, la société a laissé tomber un détail assez intéressant de l’un des téléphones dont le lancement est prévu le jour J. L’un des téléphones de la gamme, qui serait une « version spéciale » du Moto Edge X30, sera livré avec une caméra selfie sous l’écran. Non seulement cela, Motorola a également confirmé qu’il utiliserait un capteur haute résolution de 60 MP pour prendre des selfies dans ce téléphone.

Le directeur général de Motorola, Chen Jin, s’est rendu sur le site Web de médias sociaux chinois Weibo pour confirmer le développement et a également partagé ce qui semble être une image en direct du téléphone qui sera bientôt lancé. Sur l’image, la version spéciale Moto Edge X30 est vue placée sur son sac révélant l’avant. La chose immédiate à noter à partir de cette image est l’écran pratiquement ininterrompu avec des lunettes minimales de tous les côtés.

Malheureusement, Motorola n’a pas partagé d’autres détails sur le type de technologie qu’il a utilisé pour faire de sa caméra selfie sous-écran une réalité. Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise lance un téléphone commercial avec une caméra selfie sous l’écran.

L’Axon 20 5G de ZTE est le premier téléphone au monde disponible dans le commerce avec une caméra selfie sous l’écran. Ce téléphone a été lancé l’année dernière.

Ce n’est que récemment que Xiaomi a lancé le Mix 4 en Chine avec une caméra selfie « virtuellement invisible » qui se trouve sous l’écran OLED incurvé du téléphone. Xiaomi l’appelle Camera Under Panel (CUP). L’idée est d’avoir des pixels plus petits – par rapport au reste de l’écran – au-dessus de la caméra selfie pour maintenir une densité de pixels visiblement nette de 400 ppi.

Il serait intéressant de voir l’approche de Motorola. Le Moto Edge X30 a déjà été confirmé comme l’un des premiers téléphones à être lancé avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 fraîchement créée par Qualcomm.

