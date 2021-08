Motorola annonce le Moto G60S avec chargement rapide, quatre caméras

TL;DR

Motorola a annoncé le G60S. Le téléphone reprend la conception fondamentale du G60 et ajoute plus de caméras, une charge plus rapide et un chipset MediaTek. Cependant, il fait des compromis dans quelques domaines clés.

En avril, Motorola a lancé le Moto G60 avec une grosse batterie, un affichage rapide et le premier appareil photo 108MP de la série G. Maintenant, la société a annoncé que le Moto G60S arborait un matériel différent dans des domaines clés.

Le Moto G60S partage l’écran LCD FHD 120 Hz de 6,8 pouces avec son frère. Il porte également une coque similaire, avec une caméra perforée à l’avant et une prise casque sur son pied.

Fouillant sous sa peau, les changements commencent à apparaître. Le G60S utilise un SoC MediaTek Helio G95 par opposition au Snapdragon 732G du G60. Vous bénéficiez également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Il y a aussi plus d’appareils photo sur le G60S, mais Motorola abandonne le 108MP utilisé sur le G60. Au lieu de cela, le G60S est titré par un appareil photo principal de 64 MP. Il existe également un capteur de profondeur ultra-large 8MP, 2MP et un objectif macro supplémentaire 5MP pris en charge. À l’avant, le tireur selfie 32MP du G60 cède la place à un capteur 16MP.

Là où le Motorola G60S l’emporte sur son frère, ce sont les enjeux de charge. La société affirme que le système de charge de 50 W peut donner au téléphone 12 heures de charge en 12 minutes. En revanche, le G60 prend en charge la charge de 20 W. Cependant, le G60S a une batterie plus petite de 5 000 mAh par rapport à son frère de 6 000 mAh.

Enfin, le téléphone est livré avec Android 11 prêt à l’emploi et est disponible dans les coloris bleu foncé ou vert argenté.

Prix ​​et disponibilité du Motorola G60S

Le Motorola G60S est sur le point de donner et recevoir. Si vous voulez une batterie plus grosse et des capteurs de caméra plus gros, le G60 est fait pour vous. Vous préférez avoir plus d’appareils photo et une charge plus rapide ? Le G60S est le meilleur pari. Au moins pour l’instant, vous n’aurez probablement pas besoin de choisir entre les deux.

Motorola a lancé le Moto G60S au Brésil à partir de 2 499 reals brésiliens (~ 478 $). C’est considérablement plus cher que le G60 en Inde, mais le Brésil a un marché des smartphones compliqué qui fait souvent face à des prix gonflés.

Il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale du G60S, mais attendez-vous à ce qu’il baisse plus près du prix du G60 s’il fait le voyage vers d’autres marchés.