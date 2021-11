Motorola aurait préparé Edge 30 Ultra avec Snapdragon 898, charge 68W

Motorola espère peut-être faire sensation avant la fin de l’année avec le célèbre produit phare Motorola Edge 30 Ultra.

Selon Nils Ahrensmeier de TechnikNews, Motorola se prépare à lancer son prochain appareil phare basé sur la prochaine plate-forme premium Snapdragon de Qualcomm. Le chipset sera probablement surnommé le Snapdragon 898 et alimentera bon nombre des meilleurs téléphones Android en 2022.

L’appareil aurait un écran 144 Hz FHD + OLED et deux caméras 50MP à l’arrière. L’un d’eux serait le même capteur que le Huawei P50, tandis que l’ultra large pourrait être le Samsung JN1. Les caméras seront complétées par un troisième capteur tertiaire de 2 MP et une caméra frontale selfie avec une résolution impressionnante de 60 MP et un enregistrement 4K.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une batterie de 5 000 mAh alimenterait l’appareil, qui pourrait être complété à des vitesses de charge de 68 W.

En interne, le Motorola Edge 30 Ultra devrait avoir 128 ou 256 Go de stockage et 8 ou 12 Go de RAM. Il existe également sous-6 5G, Bluetooth 5.2, et il exécutera Android 12 prêt à l’emploi. Malheureusement, il n’est classé que IP52 et il n’y a aucun mot sur la prise en charge NFC, ce qui n’est pas toujours une évidence avec les téléphones Motorola. De plus, il devrait être mis à jour au moins vers Android 13, mais on ne sait pas où se situe le support au-delà de cela.

Jusqu’à présent, l’appareil semble assez impressionnant et, à bien des égards, serait le meilleur du Motorola Edge (2021) de cette année avec un chipset phare, bien sûr, prenez cela avec un grain de sel jusqu’à ce que Motorola fasse une annonce officielle. Qualcomm se prépare pour son sommet technique plus tard ce mois-ci, où il dévoilera sa nouvelle plate-forme Snapdragon, et Motorola devrait y assister, nous en entendrons donc probablement plus à ce moment-là.

Une chute remplie de bêta

Android 12 arrive : voici les dernières informations sur le moment où votre téléphone l’obtiendra

Besoin de savoir quels téléphones recevront Android 12, quand les bêtas arriveront et quand nous attendons qu’ils obtiennent la version finale ? Seuls quelques fabricants ont officiellement annoncé leur calendrier de sortie, mais nous avons rassemblé toutes les rumeurs et informations concrètes pour vous aider à savoir à quoi vous attendre.