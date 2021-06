Motorola Defy : voici les caractéristiques officielles du prochain mobile tout-terrain | La technologie

Motorola annonce le lancement d’un nouveau mobile qui espère ravir ceux qui recherchent un appareil résistant et dynamique : Motorola Defy.

Au fil des années, nous avons vu différents mobiles se vanter d’être particulièrement résistants, qu’il s’agisse d’un autre élément à promouvoir ou de sa principale valeur. C’est quelque chose de facile à comprendre, de nombreux utilisateurs veulent mettre la main dessus mobiles qui ne cassent pas et qu’ils peuvent toujours emporter avec eux, même lorsqu’ils font du sport ou s’ils ont une vie particulièrement active. Les poires Motorola Defy arrive.

Lors de la fabrication du Motorola Defy, dans l’entreprise Ils ont travaillé avec Bullitt Group, une société anglaise spécialisée dans la création d’appareils particulièrement durables et antichocs. Selon Motorola, il y a eu un effort avec ce mobile qui résiste aux chutes de 180 cm, peut s’immerger jusqu’à 35 minutes à 1,5 mètre et est certifié de diverses normes militaires.

Cette résistance ajoutée est-elle équilibrée avec les avantages qu’elle offre ? Lors du développement du Motorola Defy, un mobile conforme en général, comme avec le Processeur Snapdragon 662 accompagné de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. La batterie est plus intéressante avec 5 000 mAh et charge TurboPower à 20 W.

Nous vous racontons à quoi ressemble le mobile de type coque de Motorola dans ces premières impressions du Motorola Razr 2020, un terminal spécial qui met à jour un classique. Motorola Razr 2020, contact et premières impressions

L’écran du Motorola Defy est de bonne taille, chose de plus en plus demandée : 6,5 “HD + protégé avec du verre Corning Gorilla Victus. Concernant les caméras, il implémente trois capteurs aux caractéristiques classiques du marché : 48 Mpx principal, 2 Mpx de profondeur et 2 Mpx macro. Mais voyons quelles sont les caractéristiques générales de ce mobile.

Écran Motorola Defy 6,5 “HD + panneau protégé par le verre Corning Gorilla Victus Processeur Snapdragon 662 4 Go de RAM LPDDR5 Stockage 64 Go (extensible avec micro SD) Caméras principales 48 Mpx f / 1,8 principal | 2 Mpx de profondeur | 2 Mpx macro Mpx 8 Mpx avant appareil photo Batterie 5 000 mAh | Charge 20 W | Chargeur inclus Système d’exploitation Android 10 Prix 329 €

Côté design, le Motorola Defy arrivera en deux couleurs qui tentent de transmettre la force de l’appareil : vert forgé et noir. De plus, il sera vendu avec un courrier détachable au cas où vous voudriez l’attacher à votre main à un moment donné.

Nous n’avons pas de dates de sortie officielles pour le moment, mais on sait que Le Motorola Defy sera vendu au prix de 329 euros. Ce mobile est une initiative intéressante de Motorola, nous verrons comment cela fonctionne lorsque nous aurons l’occasion de l’analyser.