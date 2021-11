Motorola dévoile quatre offres budgétaires

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Motorola a lancé quatre téléphones Moto G axés sur le budget. Tous les appareils sauf un contiennent un panneau OLED à 60 Hz, tandis que deux des téléphones sont compatibles 5G.

La série Moto G de téléphones économiques sont des appareils sans fioritures qui offrent généralement un bon rapport qualité-prix. Nous avons déjà vu le lancement d’un appareil Moto G à petit budget cette semaine, et maintenant Motorola a lancé quatre autres produits.

Les Moto G31, G41, G51 et G71 ont tous quelques caractéristiques en commun, à savoir une batterie de 5 000 mAh, un appareil photo ultra-large de 8 MP, un objectif macro de 2 MP, une découpe centrale, un port de 3,5 mm et Android 11. Mais regardez d’un peu plus près et vous trouverez quelques différences.

Moto G31 et G41

À commencer par le Moto G31 (voir ci-dessus) et le G41, les deux appareils partagent également un processeur Helio G85 4G, une dalle FHD+ OLED de 6,4 pouces (à 60 Hz) et une caméra selfie de 13 MP.

Le G41 est cependant la meilleure offre sur papier, vantant un appareil photo principal de 48 MP, une charge de 30 W, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pendant ce temps, le G31 contient un appareil photo principal de 50 MP à petit budget, une charge de 10 W, 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage.

Moto G51 et G71

Hadlee Simons / Autorité Android

Vous voulez quelque chose avec la connectivité 5G ? C’est là qu’intervient le Moto G51, embarquant un chipset Snapdragon 480 Plus pour permettre des vitesses cellulaires plus rapides. Sinon, vous envisagez toujours une proposition de niveau budgétaire pour la plupart.

Le G51 propose un écran LCD FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le téléphone est également doté d’une charge de 10 W, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’un indice de protection IP52.

Enfin, le meilleur chien du lot est le Moto G71 (vu ci-dessus), et il apporte un processeur Snapdragon 695 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le milieu de gamme de Motorola propose également un panneau OLED de 6,4 pouces à 60 Hz, une charge de 30 W, un appareil photo principal de 50 MP et un tireur de selfie de 16 MP.

Prix

Le Moto G31 commence à 199,99 € (~ 227 $), selon MySmartPrice, et est disponible dans les options de couleur Mineral Grey et Baby Blue. Vous voulez le Moto G41 ? Ensuite, vous dépenserez 249,99 € (~ 284 $) sur l’appareil, qui est disponible dans les coloris Meteorite Black et Pearl Gold.

Le Moto G51 coûtera 229,99 € (~ 261 $) et est disponible dans les couleurs Bright Silver et Indigo Blue. Ceux qui sont intrigués par le Moto G71 devront débourser 299,99 € (~ 340 $) pour le téléphone, disponible dans les options Arctic Blue, Iron Black et Neptune Green.

Bien sûr, ce n’est pas la seule annonce que Motorola a faite aujourd’hui. La société a également annoncé un appareil de niveau phare abordable baptisé Moto G200. Donc, ceux qui recherchent une tonne de puissance à un prix attractif devraient vérifier cet appareil.

commentaires