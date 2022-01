Motorola E40, analyse et avis | La technologie

Nous commençons l’année avec l’analyse du Motorola E40, l’un des téléphones d’entrée de gamme les plus intéressants de l’année dernière qui pourrait aussi être l’une des stars de ces premiers mois de 2022.

Et c’est ça, Motorola en 2021 semble avoir refait surface en apprenant des erreurs du passé et le lancement de mobiles aussi intéressants que le G30 -analyse-, le G100 -analyse- et, surtout, un milieu de gamme comme le Edge 20 Lite -analyse- qui était très équilibré en termes de performances et de prix.

Maintenant, après quelques semaines avec un interphone comme le Motorola E40, nous vous donnons notre avis et pour quel type d’utilisateur pensons-nous que ce modèle est.

Panneau d’affichage Motorola E40 IPS à 90 Hz | Résolution de 1 600 x 720 pixels | 270 ppp | 6,5 « | 81,6 % de la face avant est un écran Processeur Mémoire RAM T700 unique 4 Go Stockage 64 Go eMMC 5.1 | Extensible via microSD Appareils photo principaux Principal 48 Mpx f / 2.0 | Macro 2 Mpx f / 2.4 | Profondeur 2 Mpx f / 2.4 Caméra frontale 8 Mpx f/2.0 Batterie 5 000 mAh | Charge 10 W | Chargeur inclus dans la boite Système d’exploitation Android 11 Dimensions et poids 165,1 x 75,7 x 9,1 mm | 198 grammes Prix 139 euros Amazon

Sections de l’analyse du Motorola E40:

Grand écran HD+ dans un boîtier qui peine à être apparent

Nous l’avons dit dans les dernières analyses que nous avons faites des terminaux Motorola et c’est quelque chose qui est maintenu à cette occasion.

Malgré le fait que le prix soit d’environ 140 euros, le E40 est un mobile frappant qui s’éloigne des designs flashy se justifiant dans le prix.

C’est un mobile qui non seulement m’a l’air sympa, mais en main c’est très confortable Grâce à un dos très plastique, oui, mais il a une texture comme… du sable de plage quand les vagues passent.

Oui, je suis peut-être allé trop loin avec la comparaison, mais c’est ce qu’elle me rappelle. Ah ! Et nous avons USB-C, ce qui est quelque chose qu’il ne faut pas souligner, mais compte tenu du prix et des précédents, nous aurions toujours pu trouver un microUSB. Heureusement, ce n’est pas le cas.

Le module caméra est bien intégré, nous avons également le capteur d’empreintes digitales capacitif à l’arrière (il fonctionne assez rapidement et précisément) et dans la main, comme je l’ai dit, il est confortable.

Les côtés sont arrondis et devant le bon feeling est maintenu avec un écran idéal pour tous ceux qui veulent le plus grand panneau possible à un prix aussi bas que possible.

Il s’agit d’une dalle de 6,5″ sur une dalle IPS qui a un taux de rafraîchissement de 90 Hz.. Et la vérité est que c’est un panneau qui ne ressemble pas à un interphone, car il a de bons angles de vision (sans être le meilleur IPS, évidemment pour le prix) et des couleurs saisissantes.

Pour visualiser le contenu, le E40 livre et j’aime la sensibilité tactile et la luminosité, qui selon nos tests il est de 559,53 lux avec un écart de 11,96 lux.

C’est une luminosité qui en extérieur en plein soleil va nous rendre un peu difficile la visualisation du contenu, mais elle est également supérieure à celle des mobiles qui coûtent beaucoup plus cher.

J’aime le fait qu’il soit uniforme et qu’il soit proche de ces 600 luxes que nous considérons comme « minimum », mais bon, si c’était quelque chose de plus élevé, je ne me plaindrais pas.

Or, il n’aurait pas doté la dalle de 90 Hz. Le système 60 Hz fonctionne déjà bien et dans les jeux, comme nous le verrons plus tard, on ne va pas profiter de ces 90 Hz.

Oui le prix est que nous n’avons pas de résolution FullHD. Nous sommes restés en HD+, ce qui se traduit par 1600 x 720 pixels et 270 pixels par pouce au format 20:9.

Et voyons, si on devient exigeant, on va remarquer qu’il manque de définition car la dalle a une diagonale importante et la densité de pixels n’est pas trop importante, j’aurais donc opté pour une dalle à 60 Hz et 1 080p. Bien sûr, je comprends l’importance du marketing 90 Hz.

Mais bon, compte tenu du prix, je pense que c’est un meilleur panneau que celui que nous avons vu dans des alternatives telles que le Poco M3 -analyse- qui est actuellement à environ 200 euros et qui serait un rival naturel, bien que cela POCO est beaucoup plus « vieux ».

Dans le son c’est là qu’on ne peut pas trop gratter. Le seul haut-parleur en bas a de la puissance, mais il manque de basses et quand on monte le volume, le son devient un peu incontrôlable.

Il est préférable de toujours le garder dans la plage des 70%, mais si nous le pouvons, il est préférable d’utiliser des écouteurs sans fil ou filaires, car nous avons une prise jack 3,5 mm.

L’Unisoc T700 « inconnu » est solvant grâce à une couche très propre d’Android 11

Entrons à l’intérieur car nous avons un SoC inconnu. La grande majorité des mobiles que nous avons analysés ces dernières années possèdent une puce Qualcomm ou MediaTek.

Cependant, nous trouvons ici le Unisoc T700, un nom qui sonne comme pour un Terminator. Unisoc est une entreprise chinoise qui fabrique des semi-conducteurs et, surtout, lance des SoC pour les téléphones portables bas de gamme.

Nous avons ici un processeur intéressant qui a 8 cœurs à une fréquence de 1,8 GHz, mais est assez inefficace car il est construit en 12 nanomètres.

Le GPU est le Mali G52 MP2 à 850 MHz et est soutenu par 4 Go de RAM. Voici les résultats des tests synthétiques :

Motorola Smart 2021POCO E40POCO M3Huawei P X3 NFCrealme 7TCL 10LProcesadorUnisoc T700SD 662Kirin 710ASD 732GMT G95SD 665Geekbench 5 Unique35631429567537310Geekbench 5 Multi1.3941.3266.0361.5441.678.2371.0443D Mark OpenGLTu1.484.10.1285.

Comme nous vous le disons toujours, la chose la plus importante à propos d’un mobile n’est pas le résultat du test, mais le quotidien. Et ici la vérité est que le mobile sauve les meubles grâce au logiciel.

Nous avons Android 11 et, comme nous en avons l’habitude chez Motorola, une version très propre du système de Google.

Nous avons la bonne personnalisation pour certaines options de la marque telles que l’application appareil photo et autres détails du système, la navigation par gestes est fluide et, dans une utilisation basique, je n’ai eu aucun problème.

Cette utilisation basique comprend certains jeux vidéo, bien qu’elle soit chauffée avec les plus exigeants, la navigation sur le Web, la vérification du courrier, les réseaux tels que WhatsApp, Telegram, Instagram ou Twitter et Spotify.

Motorola E40POCO M3realme 7Motorola Moto G9 Plus Oppo Reno 2realme 7 Pro Écriture séquentielle 106,29 Mo / s196,99 Mo / s145,90 Mo / s132,07 Mo / s107,32 Mo / s142,2 Mo / s Lecture séquentielle188,93 Mo / s368.41 Mo / s233.69 Mo / s480.70 Mo / s499.33 Mo / s430.9 Mo / s Écriture aléatoire12.19 Mo / s14.71 Mo / s14.47 Mo / s14.75 Mo / s12.36 Mo / s18, 3 Mo / s Lecture aléatoire12 0,62 Mo / s12,90 Mo / s17,19 Mo / s12,05 Mo / s19,06 Mo / s11,7 Mo / s Vitesse de copie mémoire 3,75 Go / s3,23 Go / s4,89 Go / s 4,72 Go / s 5,12 Go / s 4,9 Go/s

Évidemment, vous pourrez également retoucher des photos, mais dans ce cas le processus est un peu lourd car la vitesse de la mémoire est très lente et lors de l’exportation, surtout s’il s’agit de gros fichiers, cela coûtera cher. C’est une mémoire eMMC 5.1 qui, à ce jour, est insuffisante.

Concernant les jeux, on pourra pratiquement tout jouer, mais certains jeux comme Genshin Impact iront au minimum et Call of Duty Mobile, étant jouable, ne profitera pas des 90 Hz de l’écran.

C’est pourquoi j’ai commenté il y a quelques lignes que, peut-être, la meilleure chose aurait été de fournir à l’écran plus de résolution au lieu de 90 Hz.

Et quelque chose qui m’a également déconcerté, c’est la vitesse de téléchargement. Connecté au Wi-Fi à côté du routeur, la vitesse était très, très lente.

J’ai redémarré l’appareil lorsque cela s’est produit, mais rien ne s’est passé. Je pense que le modem est, directement, le coupable, mais bon, nous avons toujours affaire à un mobile très, très bon marché et pour une utilisation Internet basique ici (navigation, Netflix et YouTube à 1 080p) il y en a beaucoup.

5 000 mAh pour deux jours d’utilisation sans problème, mais avec une charge très lente

Nous avons une batterie de 5 000 mAh, ce qui n’est pas mal dans un corps de 9,1 millimètres d’épaisseur et un poids légèrement inférieur à 200 grammes et la vérité est qu’elles fonctionnent bien, mais peut-être pas aussi bien qu’elles le devraient si Motorola avait opté pour un SoC plus efficace (de MDT ou QC).

Dans notre quotidien, j’ai réalisé presque systématiquement plus de sept heures et demie d’écran. Lorsque j’ouvre un jeu ou une application plus lourde que la normale qui a besoin d’un peu plus de puissance du SoC, on constate que les 12 nanomètres « mangent » beaucoup et sous ces sept heures.

Dans le test synthétique, nous avons atteint 7 heures 38 minutes d’écran avec une luminosité maximale, dont on a déjà vu qu’elle n’est pas excessivement basse, mais je m’attendais à mieux étant donné que l’écran était à 60 Hz au moment du test et qu’il s’agit d’une dalle HD+.

Mais bon, cela me semble une autonomie plus que convenable et un utilisateur conventionnel pourra passer deux jours, sûrement, loin d’une prise. Ce que je n’ai pas tant aimé, c’est la charge.

Le chargeur est livré dans la boîte et fait 10W et évidemment, il faut beaucoup de temps pour remplir les 5 000 mAh. Plus précisément 148 minutes pour atteindre 100% et 75 minutes pour atteindre 50%.

Il n’a, comme vous pouvez le voir, aucun type de charge rapide et bien, la vérité est que, ici, le prix est ce qu’il est, mais il existe des mobiles très, très bon marché qui, au moins, atteignent 18 W. Et 10 W à 18 W… eh bien, c’est gagné quelque chose.

Quatre caméras en pratique, deux pour un usage quotidien

Nous avons un bon design, un écran assez intéressant pour le prix et des performances qui, grâce au logiciel, sont à la hauteur.

Ce sont trois choses que les utilisateurs de cette gamme de prix, avec la batterie, attachent une grande importance et, bien sûr, le point qui est un peu en retrait c’est l’appareil photo.

Nous avons quatre caméras, mais en pratique, nous n’en utiliserons qu’une à l’arrière et à l’avant. L’arrière principal est de 48 mégapixels avec une ouverture f / 2.0.

C’est l’équivalent classique d’un 26 millimètres et les images qui en résultent ne sont pas mal pour le prix dont on parle tant qu’il y a une bonne lumière à l’extérieur, bien sûr.

Je pense que le contraste est augmenté d’un point plus que nécessaire dans le traitement et l’exposition est également étrange, générant des images avec des parties également surexposées et sous-exposées lorsqu’il y a, par exemple, un soleil et une ombre.

À l’intérieur, c’est un peu plus cohérent, mais vous remarquez tout de suite le bruit et, encore une fois, le contraste est un peu élevé.

Je pense que ce n’est pas la faute du capteur, mais du traitement du FAI de l’Unisoc T700. En cela comme en lithographie, on remarque qu’Unisoc est derrière Mediatek… et loin derrière Qualcomm dans ces gammes d’entrée de gamme.

D’autre part nous avons les deux autres appareils photo, le 2 mégapixels f/2,4 pour la macro et la profondeur. Ce sont deux caméras que je ne pense pas que vous utilisiez au quotidien non plus car pour appliquer de la profondeur dans les portraits cela repose davantage sur un logiciel, enfin parce que la macro laisse beaucoup à désirer.

C’est une macro avec un niveau de détail très juste Cela ne nous invite pas à être artistique, mais bon, ça y est et maintenant nous savons déjà pourquoi les fabricants introduisent ces caméras.

Dans la vidéo, nous avons le résultat auquel nous pouvons nous attendre pour cette gamme de prix, avec 1 080p30 étant la configuration maximale.

Nous n’avons aucun type de stabilisation et le traitement est similaire à celui des images avec la caméra. C’est pour des moments précis.

En façade nous avons un capteur 8 mégapixels f/2.0 qui, dans de bonnes conditions d’éclairage, ne se comporte pas mal pour son prix, même s’il peut manquer un peu de piqué pour briller un peu plus.

Mais bon, au final, comme je le mentionnais il y a quelques lignes, ce Motorola E40 ne parie pas sur les appareils photo, mais pour la performance, l’écran et le design, la section photographique étant celle qui est un peu plus à l’écart pour pouvoir maintenir le prix.

Étonnamment compétitif et performant

Motorola semble se remettre sur les rails. Il n’y a pas si longtemps, je ne les considérerais pas comme une alternative à Xiaomi, mais avec l’arrivée de realme Je pense qu’ils ont réalisé qu’ils devaient faire quelque chose s’ils ne voulaient pas perdre plus de parts de marché.

Oui, l’entreprise a sa base d’utilisateurs fidèles, mais les prix ne suivaient pas, car ils étaient auparavant des appareils pires, objectivement, et plus chers que ceux de la concurrence directe.

Ils proposent désormais des prix plus équilibrés, mais surtout des designs plus cohérents et, aussi, l’une des meilleures expériences Android dans le milieu de gamme grâce à une version très propre du logiciel.

Ce Motorola E40 suit ces lignes directrices avec un design confortable et attrayant, un bon écran et des performances de solvant grâce, avant tout, au système d’exploitation.

Il n’a pas la meilleure caméra principale (je pense que c’est la faute du FAI du SoC) et sur l’écran j’aurais pris une décision différente, mais Je pense que c’est l’un des meilleurs mobiles à moins de 150 euros que vous pouvez acheter dès maintenant.