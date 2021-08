Motorola Edge 20, Edge 20 Fusion lancés en Inde : Prix, spécifications et tout savoir

Motorola Edge 20 est en concurrence avec OnePlus Nord 2, Samsung Galaxy A52 et Vivo V21.

Motorola Edge 20, Edge 20 Fusion : Le fabricant de smartphones Motorola a lancé mardi Edge 20 et Edge 20 Fusion en Inde. Le Motorola Edge 20 de milieu de gamme est arrivé en Inde environ un mois après sa sortie en Europe. D’autre part, Edge 20 Fusion est un nouvel ajout à la série Edge 20, bien qu’il ne s’agisse que d’une variante rebaptisée Edge 20 Lite équipée d’un meilleur processeur. Motorola Edge 20 est en concurrence avec OnePlus Nord 2, Samsung Galaxy A52 et Vivo V21. D’autre part, le Motorola Edge 20 Fusion s’attaque au OnePlus Nord CE, au Mi 10i et au Samsung Galaxy M42.

Motorola Edge 20, Edge 20 Fusion : prix et disponibilité en Inde

La variante de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go de Motorola Edge 20 a été proposée au prix de Rs 29 999 en Inde et serait disponible en deux options de couleur – Frosted Pearl et Frosted Emerald. Les utilisateurs intéressés pourraient acheter le téléphone via Flipkart et d’autres grands magasins de détail à partir du 24 août à midi.

Pendant ce temps, Motorola Edge 20 Fusion a été vendu au prix de Rs 21 499 pour sa variante de stockage de 6 Go de RAM et 128 Go. De plus, sa variante de capacité de stockage de 8 Go de RAM et 128 Go a été fixée à Rs 22 999. Le modèle de téléphone serait disponible dans les couleurs Cyber ​​Teal et Electric Graphite. Comme Edge 20, ce modèle serait également disponible sur Flipkart et d’autres grands magasins de détail, mais les utilisateurs ne pourraient l’acheter qu’à partir de midi le 27 août.

Spécifications du Motorola Edge 20, Edge 20 Fusion

Le Motorola Edge 20 serait un téléphone à double nano SIM fonctionnant sous Android 11 avec MyUX. Le téléphone est équipé d’un écran OLED Max Vision de 6,7 pouces, avec une résolution d’affichage Full HD+ (1 080 × 2 400 pixels) et un format d’image 20:9. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 3 et le téléphone a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le téléphone a été construit sur le SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM LPDDR4. Il dispose d’une triple caméra arrière configurée avec un capteur principal 108MP, un capteur secondaire 8MP et un capteur 16MP avec objectif ultra large. Il dispose également d’une caméra selfie 32MP.

Le stockage intégré dans le téléphone est de 128 Go, et en ce qui concerne la connectivité, il aurait 5G, 4G LTE, WiFi 6, NFC, GPS/A-GPS et Bluetooth v5.2. Il aurait également un port USB Type-C. La batterie de 4 000 mAh est également prise en charge par la charge rapide 30W TurboPower de la société.

Le Motorola Edge 20 Fusion, comme Edge 20, prendrait en charge la double nano SIM et fonctionnerait sous Android 11 et MyUX. L’affichage est en grande partie le même que celui de l’Edge 20, mais il aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Contrairement à Edge 20, cependant, Edge 20 Fusion a été construit sur un SoC MediaTek Dimensity 800U 5G octa-core avec jusqu’à 8 Go de RAM.

En termes d’optique, la triple caméra arrière aurait un capteur principal 108MP, un capteur ultra large 8MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale de l’Edge 20 Fusion serait également de 32MP. Avec un stockage interne de 128 Go, le téléphone aurait 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5, GPS/A-GPS et un port USB Type-C. Le téléphone aurait une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 30 W.

