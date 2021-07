Motorola Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 Lite lancé avec des caméras 1080MP, des écrans OLED : spécifications, prix, autres détails

Motorola ne s’engage que sur deux ans de mises à jour du système d’exploitation.

Motorola, propriété de Lenovo, a lancé un trio de nouveaux téléphones phares du segment intermédiaire, Motorola Edge 20, Edge 20 Pro et Edge 20 Lite pour les marchés mondiaux. Les trois téléphones contiennent des caméras principales haute résolution de 108 MP et des écrans OLED rapides associés à des chipsets compatibles 5G et à une charge filaire rapide de 30 W. Comme on pouvait s’y attendre, les trois téléphones sont basés sur une version presque stockée d’Android 11 cependant, contrairement à beaucoup de ses rivaux, Motorola ne s’engage que sur deux ans de mises à jour du système d’exploitation, ce qui en quelque sorte, enlève un certain “avantage” à ces téléphones, par rapport à la concurrence malgré leurs fiches techniques compétitives.

Motorola a confirmé que la famille de téléphones Motorola Edge arrivera en Europe, en Amérique latine et en Asie en août, nous supposons donc qu’ils seront lancés en Inde dans un proche avenir. Plus de détails sont attendus.

Prix ​​Motorola Edge 20, Edge 20 Pro, Edge 20 Lite

L’Edge 20 Pro commence à 699,99 euros (environ Rs 62 000). Le prix Edge 20 à 499,99 euros (environ Rs 44 000) et Edge 20 Lite commence à 349,99 euros (environ Rs 31 000).

Spécifications et fonctionnalités du Motorola Edge 20 Pro

L’Edge 20 Pro dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Sous le capot, il possède une puce Qualcomm Snapdragon 870 associée à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS3.1. Il dispose de trois appareils photo à l’arrière : un téléobjectif principal de 108 MP, un téléobjectif de style périscope 8 MP (pour un zoom optique 5x) et un autre appareil photo ultra grand angle de 16 MP. Sur le devant, il a une caméra selfie 32MP. Le téléphone est soutenu par une batterie de 4 500 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 30 W. L’Edge 20 Pro est doté d’une protection Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et est certifié IP52.

Spécifications et fonctionnalités du Motorola Edge 20

L’Edge 20 a le même écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz que le modèle pro. Sous le capot, il dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 778 qui est associée à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose de trois caméras à l’arrière : une principale 108MP, un téléobjectif 8MP (pour un zoom optique 3x) et une autre caméra ultra grand-angle 16MP. Sur le devant, il a une caméra selfie 32MP. Le téléphone est soutenu par une batterie de 4 000 mAh avec un support de charge rapide de 30 W. L’Edge 20 est doté d’une protection Corning Gorilla Glass 3 à l’avant et est certifié IP52.

Spécifications et fonctionnalités du Motorola Edge 20 Lite

L’Edge 20 Lite a le même écran OLED de 6,7 pouces mais réduit le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Sous le capot, il possède une puce MediaTek Dimensity 720 associée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose de trois appareils photo à l’arrière : un appareil photo principal 108MP, un appareil photo ultra grand-angle 8MP et un autre appareil photo portrait 2MP. Sur le devant, il a une caméra selfie 32MP. Le téléphone est soutenu par une batterie de 000 m5 Ah avec un support de charge rapide de 30 W.

