Motorola Edge 20, Edge 20 Pro et Edge 20 Lite, voici la nouvelle famille de mobiles Motorola | La technologie

La nouvelle série Motorola est déjà parmi nous. Ce sont les caractéristiques, le prix et la disponibilité des Motorola Edge 20, Edge 20 Pro et Edge 20 Lite.

Motorola a présenté aujourd’hui la série Motorola Edge 20, sa nouvelle famille de mobiles composée de trois terminaux : Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 20 et Motorola Edge 20 Lite.

Les trois appareils partagent très peu de fonctionnalités et s’adressent à des segments de marché différents, la série couvre donc un très large public.

Ensuite, nous allons passer en revue ce que chacun des frères de cette nouvelle famille de mobiles propose, quelles sont leurs principales caractéristiques et le prix qu’ils auront sur le marché.

Tout d’abord, avant de commencer à passer en revue les détails de chaque terminal, dans le tableau suivant, nous vous laissons les spécifications techniques des Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro et Motorola Edge 20 Lite vous pouvez donc comparer les trois modèles en un coup d’œil :

Spécifications Motorola Edge 20 Lite Motorola Edge 20 Pro Écran OLED 6.7″ | FHD+ | 20:9 Max Vision | Taux de rafraîchissement 90 HzOLED 6.7″ | FHD + | 20 : 9 Vision maximale | Taux de rafraîchissement de 144 | HDR10 + HzOLED 6.7″ | FHD + | 20: 9 Max Vision | 144 taux de rafraîchissement | HDR10 + HzProcessorMediaTek Dimensity 720 5G-BSnapdragon 778GSnapdragon 870RAM8GB8GB12GBStorage128GB128GB / 256GB256GBCaméras arrière : 8MP | Principal Ultra Wide : 108MP | Profondeur : Mpx 8 Mpx 3X | Ultra grand angle / Macro : 16 Mpx Principal : 108 Mpx | Téléobjectif : 8 Mpx 5X | Ultra grand angle / Macro : 16 Mpx Caméra frontale 32 Mpx 32 Mpx 32 Mpx Batterie 5 000 mAh avec charge rapide TurboPower 304 000 mAh avec rapide charge TurboPower 304 500 mAh avec charge rapide TurboPower 30 Connectivité Bluetooth 5.0, 5G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 et 5 GHz, USB Type-C, prise casque Bluetooth 5.0, 5G, WiFi 802.11 a/b/g / n / ac 2,4 et 5 GHz, USB Type-C, prise casque Bluetooth 5.0, 5G, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 et 5 GHz, USB Type-C, prise casque Système d’exploitation Android 11 Android 11 Android 11 Dimensions et poids 165,89 x 75,95 x 8,25 mm | 185 g163 x 76 x 6,99 mm | 163 g163 x 76 x 7,99 mm | 190 g finitions bleu nuit et blanc irisé | Finition cuir vegan bleu 185 g Prix 349,99 € 499,99 € 699,99 €

Motorola Edge 20 Pro : appareil photo principal 108 Mpx et Super Zoom 50x

La marque affirme qu’en développant sa nouvelle famille de mobiles, elle a mis l’accent sur le matériel photographique. L’exposant maximal de cet effort est le Motorola Edge 20 Pro, un smartphone spécialement conçu pour les créateurs de contenu qui partagent des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.

Il a un Appareil photo principal 108MP avec un capteur au format optique 1/1,5″ et la technologie Ultra Pixel pour de meilleurs résultats en basse lumière.

La chambre principale est accompagnée d’un objectif ultra grand angle avec Macro Vision intégrée, une fonction qui permet, d’une part, d’agrandir le cadre et, d’autre part, de se rapprocher 5 fois du sujet ou de l’objet photographié.

Troisièmement, nous trouvons le téléobjectif, le premier périscope de Motorola. Votre technologie Super zoom 50x vous permet de capturer les détails de la scène à une grande distance. Concernant la vidéo, il est capable d’enregistrer à une résolution de 8K.

Mais l’équipement photographique n’est pas le seul atout du Motorola Edge 20 Pro. L’écran est un autre de ses atouts : il équipe un grand panneau OLED Max Vision de 6,7 pouces parfait pour regarder des séries et des films. L’écran offre des couleurs 10 bits et est compatible HDR10 +, pour une expérience visuelle de haute qualité.

En outre, le panneau a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le taux de rafraîchissement le plus élevé disponible sur un mobile. Grâce à cela, les jeux ou les vidéos d’action sont bien plus fluides que sur les terminaux classiques.

Sous le capot on trouve le processeur Snapdragon 870, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il dispose d’une connectivité 5G et WiFi 6 pour profiter de la meilleure connectivité sans fil disponible aujourd’hui.

Concernant l’autonomie, on trouve une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide TurboPower 30 W. Selon Motorola, 10 minutes de charge suffisent pour obtenir une autonomie de 9 heures.

Motorola Edge 20, l’un des téléphones 5G les plus fins avec un écran 144 Hz

Le Motorola Edge 20 partage certaines caractéristiques avec son frère aîné. L’écran en fait partie, il peut donc se vanter d’avoir un panneau de haute qualité pour lire des films, des vidéos, des jeux et du contenu multimédia.

Le modèle standard se distingue par un corps très mince. Comme le prétend la marque, avec une épaisseur de seulement 6,99 mm, il s’agit d’environ l’un des mobiles 5G les plus fins disponibles sur le marché.

L’équipement photographique se compose du capteur principal de 108 Mpx et de l’objectif ultra grand angle et macro que nous avons vu dans l’Edge 20 Pro, mais cette fois le troisième appareil photo est un téléobjectif Super Zoom 30x.

Le cerveau du Motorola Edge 20 est le processeur Snapdragon 778G, accompagné de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Comme son grand frère, en plus de la 5G, il prend également en charge le WiFi 6.

Motorola Edge 20 Lite, un mobile 5G avec un bon équipement photographique

Le plus jeune frère de la famille est Motorola Edge 20 Lite, un mobile qui vient rivaliser dans le milieu de gamme qui bénéficie d’un bon équipement photographique, d’un écran de qualité et d’une excellente batterie.

Compter avec un Panneau OLED de 6,7 pouces, bien qu’il n’offre pas le taux de rafraîchissement de ses frères, mais de 90 Hz.

Le cerveau est le processeur MediaTek Dimensity 720 5G-B, qui est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Offre une connectivité 5G.

La batterie a une capacité de 5 000 mAh, ce qui lui permet d’offrir une grande autonomie. De plus, grâce à la charge rapide TurboPower 30, vous pouvez obtenir une journée de batterie en seulement 10 minutes de charge.

Motorola Edge 20, Edge 20 Pro et Edge 20 Lite : prix et disponibilité

Dans la liste suivante, nous vous laissons la disponibilité et le prix de la série Motorola Edge 20 :

Motorola Edge 20 Pro. Il sera disponible dans les semaines à venir en 3 coloris : Midnight Blue, Iridescent White et Blue Vegan Leather. Son prix de départ sera de 699,99 euros. Motorola Edge 20. Il sera mis en vente en gris givré et blanc givré à un prix de départ de 499,99 euros. Motorola Edge 20 Lite. Vous pouvez le trouver en deux couleurs, graphite électrique et vert lagon. Il coûtera 349,99 euros.