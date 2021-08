Motorola Edge 20 et Edge 20 Fusion seront bientôt lancés en Inde

Motorola, propriété de Lenovo, se prépare au lancement de quelques smartphones de sa gamme premium en Inde. Ces téléphones sont Motorola Edge 20, Edge 20 Fusion. Le Edge 20 Fusion pourrait être rebaptisé Edge 20 Lite qui, avec Edge 20, a récemment été dévoilé en Europe.

Alors que la société n’a pas encore révélé la date de lancement réelle, TechRadar India avait annoncé en exclusivité que le fabricant chinois de smartphones pourrait lancer le téléphone en août. Maintenant, la société a commencé à taquiner le lancement via une série de publications sur les réseaux sociaux.

En dehors de ces publications taquinant le lancement sur tous les principaux réseaux sociaux, la société ne ménage aucun effort pour s’assurer que tout le monde sait ce qui s’en vient. Il a également mis à jour les bannières sur ses comptes Facebook et Twitter montrant les deux téléphones.

Quand un design époustouflant, une technologie de pointe rencontrent une expérience phare, c’est à ce moment-là que vous #TrouvezVotreEdge. Présentation de #motorolaedge20. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/LE2beTnRgS8 août 2021

Dans l’un de ces articles, Motorola fait allusion aux téléphones qui combinent un design époustouflant et une technologie de pointe offrant une expérience phare aux utilisateurs. Fait intéressant, la société n’utilise pas le surnom de téléphone «phare» et dit simplement une expérience phare. Probablement, il souhaite apporter l’Edge 20 Pro à une date ultérieure en fonction de la réponse qu’il obtient après le lancement de ces deux téléphones. Seul le temps nous le dira.

Série Motorola Edge 20 – Spécifications et prix en Inde (attendu)

Comme mentionné ci-dessus, la série Motorola Edge 20 se compose de trois appareils différents : Edge 20, Edge 20 Fusion/Lite et Edge 20 Pro. En termes de spécifications, aucun de ces trois appareils n’est un véritable produit phare, on peut donc s’attendre à ce que le prix soit agressif.

Le Motorola Edge 20 Fusion ou Lite arbore un panneau OLED de 6,7 pouces avec une résolution FullHD+ offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz et est alimenté par le SoC Snapdragon 720G. Le téléphone est livré avec un SoC MediaTek Dimensity 720 octa-core couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh. Le téléphone est livré avec un capteur de 108 mégapixels avec un objectif grand angle, un 8 mégapixels avec un objectif ultra-large et un capteur de 2 mégapixels avec des capacités de détection de profondeur.

D’autre part, le Motorola Edge 20 est alimenté par un chipset Snapdragon 778G couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Il abritait un panneau OLED de 6,7 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le téléphone est livré avec une batterie de 4 000 mAh et est livré avec un capteur de 108 mégapixels avec un objectif grand angle, un 8 mégapixels avec un objectif ultra-large et un capteur de 2 mégapixels avec des capacités de détection de profondeur. Il dispose d’un capteur de caméra selfie de 32 mégapixels.

Les deux téléphones fonctionnent sur MyUI de Motorola, qui est extrêmement proche d’Android vanille et prend en charge la charge de 30 W. En termes de prix, l’Edge 20 Fusion pourrait être lancé à un prix approximatif de Rs. 30 000 prenant des Mi 11X et OnePlus Nord 2 tandis que le Motorola Edge 20 pourrait être un prix légèrement plus élevé plus proche de Rs. 43 000.

