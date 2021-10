Motorola Edge 20 Pro se lance en Inde, se bat contre Xiaomi

Le Edge 20 Pro de Motorola, qui a fait ses débuts mondiaux en juillet de cette année, a finalement fait son chemin sur le marché indien pour défier les goûts du Xiaomi Mi 11X 5G et du Realme GT 5G.

Le Motorola Edge 20 Pro dispose d’un écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une latence tactile de 576 Hz. Pour les selfies, le Motorola Edge 20 Pro dispose d’un capteur de 32 MP logé dans la découpe centrée en haut de l’écran. Il est alimenté par le processeur octa-core Snapdragon 870 de Qualcomm avec un GPU Adreno 650, 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1 intégré.

À l’arrière du téléphone se trouve une impressionnante configuration à trois caméras qui comprend un capteur principal 108MP avec la technologie Ultra Pixel, un objectif périscope 8MP avec zoom optique 5x et un objectif ultra-large + macro 16MP. Il existe également un “micro zoom” dédié à côté de la configuration à trois caméras pour activer le zoom audio, une fonctionnalité également disponible sur les meilleurs téléphones Samsung.

De plus, le téléphone est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 8K. Pour les selfies, le Motorola Edge 20 Pro dispose d’un capteur de 32 MP logé dans la découpe centrée en haut de l’écran.

Le téléphone exécute une version presque stockée d’Android 11 et est garanti de recevoir deux mises à jour majeures du système d’exploitation et deux ans de mises à jour de sécurité régulières. Il est également livré avec la solution ThinkShield for Mobile de Motorola pour une sécurité de niveau professionnel.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Motorola affirme que les 4 500 mAh de l’Edge 20 Pro peuvent fournir jusqu’à 30 heures d’utilisation avec une seule charge. Le téléphone prend en charge la charge 30W TurboPower.

Les consommateurs indiens pourront pré-commander le Motorola Edge 20 Pro à partir du 3 octobre via Flipkart. Le téléphone a été vendu au prix de 36 999 (environ 498 $) dans le pays.

