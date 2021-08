Motorola Edge (2021) fait ses débuts aux États-Unis avec un écran 144 Hz et un appareil photo 108 MP

Le Motorola Edge était l’un des meilleurs téléphones Android que la société appartenant à Lenovo a lancé l’année dernière, offrant une expérience de type phare à 700 $. Motorola a maintenant lancé un successeur au Motorola Edge, avec des spécifications améliorées et un prix plus compétitif.

Le Motorola Edge (2021) arbore un écran LCD Max Vision de 6,8 pouces doté d’une résolution FHD+, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une réponse tactile jusqu’à 576 Hz. Il est alimenté par le chipset Snapdragon 778G de milieu de gamme de Qualcomm, qui est une mise à niveau décente par rapport au chipset Snapdragon 765 du Edge de l’année dernière.

Le Motorola Edge (2021) est également une mise à niveau massive par rapport à son prédécesseur dans le département des appareils photo. Il a une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal 1/1,52″ 108MP, un objectif ultra-large de 8MP et une caméra de profondeur de 2MP. Pour les selfies, il utilise une caméra frontale de 32MP avec la technologie Quad Pixel.

Le dernier milieu de gamme de Motorola pour le marché nord-américain propose également une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W, la prise en charge du Wi-Fi 6E et un indice de protection IP52 pour la résistance aux éclaboussures. Le téléphone exécute une version pure d’Android 11 avec les améliorations My UX de Motorola en plus. Il propose également ThinkShield for Mobile, qui est essentiellement la réponse de Motorola à Samsung Knox.

Le Motorola Edge (2021) sera disponible déverrouillé chez Best Buy, B&H, Amazon et Motorola.com à partir du 2 septembre. Motorola a fixé le prix du téléphone à 700 $ aux États-Unis, mais il sera disponible à un prix “réduit” de 500 $. Pour un temps limité. Verizon et Spectrum Mobile commenceront également à vendre le nouveau Motorola Edge dans les prochains mois. Au Canada, le mid-ranger sortira un peu plus tard cette année.

