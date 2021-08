Motorola Edge (2021) pratique: frappeur de pincement potentiel pour le Pixel 5a

Motorola a tout mis en œuvre pour le lancement de son tout nouveau téléphone haut de gamme de milieu de gamme, allant même jusqu’à organiser le petit événement dans une grande salle : le Yankee Stadium. Le nouveau Motorola Edge, comme l’a appelé la société lors de la présentation, remplit assez bien sa liste de spécifications. Il est clairement dérivé du Motorola Edge 20 Pro qui vient d’être annoncé il y a quelques semaines, mais cette fois n’est prévu que pour les États-Unis.

Mais alors que Motorola a fait tout son possible avec sa liste de fonctionnalités haut de gamme, le vrai problème est que ce téléphone ne se vend qu’à un prix moyen pendant une courte période. Au lancement, Motorola réduit de 200 $ le prix régulier du téléphone, créant un véritable tirage au sort pour ce qui pourrait très bien être l’un des meilleurs appareils surprise de l’année. Il promet également de corriger de nombreuses choses dont nous n’avons pas tenu compte sur le premier Motorola Edge.

J’ai eu la chance de passer un peu de temps avec le nouveau Motorola Edge (2021) et je suis reparti avec quelques réflexions sur les dernières nouveautés de la société aux États-Unis. En bref, il cherche certainement à devenir l’un des meilleurs téléphones déverrouillés que vous puissiez acheter. Tomber.

Un avantage dans les prix… pour l’instant

Motorola Edge 2021 : Prix et disponibilité

Le Motorola Edge (2021) sera disponible débloqué le 2 septembre chez Best Buy, B&H, Amazon et Motorola.com. Le téléphone se vend 699 $, mais le prix de lancement promotionnel signifie qu’il ne se vend que 499 $ pour une durée limitée. Donc, si vous envisagez d’en acheter un, vous devriez probablement le faire le plus tôt possible pour profiter de ce prix.

Verizon et Spectrum Mobile vendront le téléphone aux États-Unis dans les prochains mois, mais aucune date n’est précisée pour le moment. Le téléphone sera également disponible au Canada un peu plus tard en 2021.

Une sérieuse mise à niveau des spécifications

Motorola Edge 2021 : pratiquement premium

Bien qu’il soit la moitié du prix du Motorola Edge d’origine, le nouveau Motorola Edge (2021) contient un processeur Qualcomm Snapdragon 778G beaucoup plus rapide qui est tout aussi rapide que ce à quoi je m’attendrais d’un appareil phare. Il existe également un tout nouvel écran de 6,8 pouces à 144 Hz qui est une mise à niveau par rapport à l’écran à 90 Hz du Motorola Edge de l’année dernière, même s’il s’agit d’une rétrogradation d’un panneau OLED à un écran LCD.

Motorola a doublé les spécifications et réduit le prix de moitié par rapport au Motorola Edge 2020.

Sur une note positive, il a une latence tactile de 576 Hz, donc toucher l’écran est absolument instantané. Il est également complètement plat cette fois-ci, tandis que le Motorola Edge de l’année dernière présentait des bords d’écran incurvés et des actions basées sur les gestes alignés sur les bords.

Le Snapdragon 778G permet à la fois la connectivité 5G et Wi-Fi 6E, y compris la 5G mmWave sur le réseau de Verizon. Une batterie géante de 5 000 mAh est insérée dans le cadre étonnamment léger en métal et en verre, et la turbocompression de 30 W – avec un chargeur inclus dans la boîte – signifie que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour la recharger.

Caché sous le gros morceau d’objectifs d’appareil photo se trouve un appareil photo principal 108MP – une autre mise à niveau importante même par rapport au matériel 64MP de l’année dernière. Bien sûr, le matériel n’a jamais été la vraie raison pour laquelle le Motorola Edge de l’année dernière a eu une expérience de caméra aussi médiocre, mais plus à ce sujet dans un instant. Motorola dit qu’il utilise maintenant cet énorme capteur de 108 MP pour effectuer un regroupement de pixels 9 en 1, ce qui rend ces pixels d’une taille de 2,1 microns.

Tout comme nous l’avons vu à l’époque du HTC One M7, Motorola appelle ces “ultra pixels” en raison de leur taille. De même, la caméra frontale de 32 MP utilise un regroupement de pixels 4 en 1 pour atteindre une taille de pixel de 1,4 micron, ce qui devrait améliorer considérablement les performances de faible luminosité.

Étant donné que cette pratique s’est déroulée au Yankee Stadium en plein jour, il était un peu difficile de tester ces affirmations. Motorola intègre également un appareil photo ultra grand angle et un capteur de profondeur à l’arrière, passant encore un peu de temps à parler de son nouveau logiciel de photographie. Nous en parlerons un peu plus bas.

La conception du téléphone est assez différente de l’année dernière et ressemble plus aux autres téléphones 2021, y compris avec cet écran plat – une tendance qui s’est lentement développée ces dernières années. Un bouton d’alimentation latéral triple comme un capteur d’empreintes digitales et une touche de geste capacitive que Motorola utilise pour remplacer certains des gestes de bord de l’année dernière.

Génie du geste

Motorola Edge 2021 : un logiciel qui compte

Motorola soutient ses spécifications pour la plupart de niveau premium avec ce qui semble être une amélioration significative de l’intelligence logicielle. Depuis quelques années maintenant, Motorola s’en sort mieux lorsqu’il offre une expérience de stock avec quelques fonctionnalités de qualité de vie en plus. Mais la faiblesse de Motorola ne résidait pas dans la rareté des fonctionnalités ; cette faiblesse provenait spécifiquement d’un manque de support post-achat au niveau du système d’exploitation.

Motorola s’engage dans des mises à jour logicielles pour la première fois de mémoire récente.

La société a passé du temps à résoudre ce problème précis, citant que le nouveau Motorola Edge (2021) sera livré avec Android 11, recevra deux mises à jour majeures du système d’exploitation et des mises à jour bimensuelles pendant au moins deux ans. Cela en plus des mises à jour d’applications et de sécurité via Google Play et les services Google Play.

Motorola s’appuie également sur l’expertise de sa société mère – c’est Lenovo, au cas où vous ne l’auriez pas suivi – pour souligner l’inclusion de ThinkShield for Mobile. Ce portefeuille de sécurité axé sur l’entreprise est assez similaire à Samsung Knox en ce sens qu’il s’agit d’une plate-forme de sécurité de haut en bas qui couvre plus que le système d’exploitation de base ou le niveau de sécurité matériel ; il comprend également des contrôles de la chaîne d’approvisionnement afin que les produits Lenovo et Motorola ne se retrouvent pas sur une liste noire.

Motorola continue d’utiliser des gestes pour aider à différencier ses produits des autres téléphones Android.

Le look and feel Android le plus récemment mis à jour de Motorola, appelé My UX, a l’air vraiment bien. Bien qu’il ne pousse pas encore le langage de conception Material You d’Android 12, il propose une tonne de fonctionnalités de personnalisation, notamment le thème des icônes, la modification des couleurs de l’interface utilisateur du système et de nombreuses autres façons de rendre le téléphone plus unique.

Parmi les autres nouveaux ajouts logiciels, citons un double appui sur le bouton d’alimentation pour afficher un nouveau menu contextuel. Remarque : il s’agit d’un double appui, pas d’un double-Cliquez sur. Celui-ci m’a pris une minute pour comprendre, car le bouton d’alimentation est à la fois une clé capacitive et un scanner d’empreintes digitales dans un bouton universel monté sur le côté. Motorola a parlé de la nature dynamique des raccourcis que vous pouvez créer avec cette touche, mais je n’ai pas pu les voir en action.

Tous ces petits gestes de Motorola sont toujours là, y compris quelques nouveaux que l’entreprise espère trouver chez les utilisateurs. Double torsion du téléphone pour lancer l’appareil photo ou double hachage pour basculer la lampe de poche ont toujours été des fonctionnalités intéressantes et sont clairement là pour rester.

Prêt à tout

Motorola Edge 2021 : Devenir votre appareil tout-en-un

La technologie Ready For de Motorola vise à intégrer les fonctionnalités similaires de Samsung à plus d’un titre. Le logiciel Ready For sur téléphone vous permet de diffuser sur n’importe quel téléviseur compatible Miracast, mais il ne s’agit pas seulement de médias ou de screencasting qui se passe ici; il s’agit d’une suite complète de classe bureau qui se marie parfaitement avec un clavier et une souris sans fil. La démo de Motorola était sur l’un des téléviseurs du stade – un choix malheureux compte tenu des spécifications de faible performance du téléviseur – mais ce que j’ai vu était impressionnant.

Motorola va clairement à la gorge de Samsung avec cette version, en particulier au niveau de l’entreprise.

Le représentant de Motorola faisant la démonstration de Ready For a utilisé un clavier et une souris pour contrôler le bureau à l’écran, comme on peut s’y attendre d’un PC. Le logiciel de Motorola avait même un accrochage de fenêtre côte à côte qui s’effectue d’un simple clic sur une icône dans la barre d’application supérieure, ce qui rend l’accrochage de fenêtre un peu plus évident que Windows ou ChromeOS. Comme cela s’exécute sur le téléphone, toute application que vous avez installée peut être exécutée à partir de cette interface.

Ready For PC est une autre technologie dont Motorola a discuté mais n’a pas pu se montrer. Ready for PC tente d’afficher à la fois la fonctionnalité Link to PC de Microsoft et Samsung trouvée sur les produits phares de Samsung comme le Galaxy Z Fold 3, qui peut partager non seulement son écran avec un PC Windows 10, mais également certaines applications Android. Motorola dit que ses fonctionnalités vont bien plus loin que ne le permet la solution de Samsung, mais nous devrons attendre l’examen pour juger ces affirmations.

Motorola Edge (2021) : Le nouveau roi du milieu de gamme ?

À 500 $, il est assez difficile d’argumenter contre le nouveau Motorola Edge sur papier. Le temps nous dira si l’expérience logicielle tient sa place, mais Motorola a certainement un téléphone convaincant qui se sent beaucoup plus haut de gamme que son prix ne l’indique. Que le prix de détail total soit toujours le même, c’est la meilleure idée pour quiconque, mais, sur la base du Motorola Edge beaucoup plus cher et moins puissant de l’année dernière, un logiciel propre contribue grandement à maintenir l’expérience solide pendant longtemps.

Motorola Edge (2021)

Le Motorola Edge (2021) est un milieu de gamme axé sur la photographie avec un design moderne et des spécifications solides. Il possède un appareil photo principal de 108 MP, un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une grande batterie de 5 000 mAh.

